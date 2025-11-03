'Churumbelerías'a la Esperanza de Triana en la procesión extraordinaria

La Esperanza de Triana regresó a la capilla de los Marineros desde la Catedral de Sevilla en una multitudinaria procesión celebrada en la tarde-noche del 1 de noviembre, poniendo así broche final a la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma ... de la Asunción y de la Misión.

Salió en paso de gloria, concretamente en el de la Purísima de La Algaba, dejando momentos irrepetibles por las calles de Sevilla y Triana. Fueron ocho horas y media de procesión, desde la salida de la cruz alzada por la Puerta de San Miguel hasta la entrada de la Virgen de la Esperanza en su templo.

Uno de los momentos más sorprendentes de la procesión se vivió en la calle Reyes Católicos, antes de cruzar el puente de Isabel II, el de Triana. La banda de música de 'Las Cigarreras' interpretó uno de los pasodobles más célebres y habituales en la plaza de toros de la Maestranza, 'Churumbelerías', una composición de Emilio Cebrián que, pese a su vinculación con el ámbito taurino, está inspirada en el barrio del Sacromonte de Granada.