Chisporroteos. Pakistán llega a Sevilla

Hoy domingo comienzan los días de la coronación de la primitiva Pastora de Santa Marina con el primero de los traslados que la llevara a su parroquia de San Pedro. Para los actos preparan un importante incremento patrimonial en el que destaca el nuevo manto ... rojo que le están haciendo las Hermanas Rama, la restauración del celeste de este mismo taller, uno verde de Bordados Salteras, dos sayas, la restauración del estandarte por el taller de Santa Clara y… Pakistán. Puede que la Pastora se convierta también en la primitiva de Sevilla capital que saque a la calle piezas asiáticas. El sistema es el mismo que en otros lugares, la hermandad no es la que contacta sino un grupo de hermanos el que ha encargado y pagado (a precios irrisorios) unos nuevos faldones con broches y el escudo de Felipe Vº. Pakistán llega y lo hace por la calle Amparo.

Fernando García Rivero ABC

Cuatro dimisiones. Con la del consiliario Fernando García aumenta el número de oficiales macarenos que han abandonado la junta tras la polémica restauración de Arquillo. Aunque se ha hecho oficial esta semana, la marcha de García se supo antes de que su hermano Pedro anunciara su intención de encabezar una lista.

Un mes. O poco más falta para la Misión de la Esperanza. Esta semana se conocerán los itinerarios aunque se espera que los momentos cenitales estén en la ida en la calle Asunción y en Santa Genoveva o a la vuelta en la Universidad. Tanto el día 4 como el 18 de octubre serán más de 80 relevos a 20 personas cada uno por lo que unas 1.600 personas van a llevar a la Virgen en su camino al Polígono Sur. A portar las andas se ha invitado a todas las hermandades de Sevilla capital ya que se trata de una misión diocesana y no solo de la cofradía.

Concha Rubio. El jueves tomará posesión como hermana mayor de la Paz. Las expectativas que hay puestas son grandísimas por la valía de esta mujer va a dar mucho que hablar en el desempeño de su puesto.

El Confesionario

«Pues era verdad, después de La Esperanza también van a revisar al Señor de la Sentencia y a la Virgen del Rosario. Ya no se fían» «Lo más lógico es que cuando termine la restauración de Pedro Manzano haya una nueva veneración» «Ya están preparando en el Bellas Artes la exposición por el 400 aniversario de la muerte de Juan de Mesa que se cumple en 2027. Quieren empezarla ya el año que viene» «¿Tu sabes que en Jerez- donde acaban de elegir a la imagen del Viacrucis- los pregoneros pueden repetir? Están hablando por allí de un repregón de Andrés Luis Cañadas u ofrecérselo al periodista Javier Benítez»