Chisporroteos. Pakistán llega a Sevilla

La Pastora de Santa Marina estrenará unos faldones con elementos bordados en el país asiático donados por unos hermanos.

La Pastora de Santa MArina
José Cretario

Hoy domingo comienzan los días de la coronación de la primitiva Pastora de Santa Marina con el primero de los traslados que la llevara a su parroquia de San Pedro. Para los actos preparan un importante incremento patrimonial en el que destaca el nuevo manto ... rojo que le están haciendo las Hermanas Rama, la restauración del celeste de este mismo taller, uno verde de Bordados Salteras, dos sayas, la restauración del estandarte por el taller de Santa Clara y… Pakistán. Puede que la Pastora se convierta también en la primitiva de Sevilla capital que saque a la calle piezas asiáticas. El sistema es el mismo que en otros lugares, la hermandad no es la que contacta sino un grupo de hermanos el que ha encargado y pagado (a precios irrisorios) unos nuevos faldones con broches y el escudo de Felipe Vº. Pakistán llega y lo hace por la calle Amparo.

