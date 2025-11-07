Los cantes del coro de Consolación de Utrera llegan a la ciudad eterna

Medio centenar de utreranos van a tener la posibilidad de vivir un fin de semana que no van a olvidar fácilmente. Y es que un nutrido grupo de integrantes del Coro de la Virgen de Consolación, miembros de la junta de gobierno de la ... hermandad de la Virgen de Consolación, así como un grupo de familiares y allegados, están llevando a Roma los cantes más famosos dedicados a la patrona de Utrera.

El epicentro de todo ello va a llegar en la jornada del sábado 8 de noviembre, cuando el coro acudirá a la iglesia de Santa María de Montserrat, iglesia nacional de los españoles, donde van a tener la oportunidad de cantar una misa completa dedicada a la Virgen de Consolación. Se trata de un precioso e imponente templo, que se sitúa cerca del Campo di Fiore y donde reposan los restos de los dos papas valencianos, Calixto III (Alfonso de Borja) y Alejandro VI (Rodrigo de Borja).

Antes, en la mañana del sábado, los utreranos estarán presentes en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, donde el Papa León XIV, ofrecerá una audiencia pública y saludará a todos los fieles desde el balcón.

«Todo esto comenzó a germinar este año cuando estábamos cantando en la novena de María Auxiliadora y un sacerdote salesiano que reside en Roma y que estaba predicando en Utrera nos invitó a que pusiéramos en marcha esta iniciativa. Surgió todo de manera imprevista, y al final este sueño se ha hecho realidad», explicaba David Gutiérrez, el director del coro.

Un fin de semana inolvidable en la ciudad eterna, donde se van a poder escuchar algunas de las letras más famosas dedicadas a la Virgen de Consolación de Utrera, y en el que no va a faltar tampoco la visita por parte de la expedición utrerana al convento de las Hermanas de la Cruz, que son camareras honorarias de 'la del barquito en la mano'.