RELIGIÓN

Los cantes del coro de Consolación de Utrera llegan a la ciudad eterna

El Coro de la Virgen de Consolación va a protagonizar un fin de semana inolvidable en Roma

El Coro de la Virgen de Consolación de Utrera ha viajado a Roma para vivir un fin de semana inolvidable
Medio centenar de utreranos van a tener la posibilidad de vivir un fin de semana que no van a olvidar fácilmente. Y es que un nutrido grupo de integrantes del Coro de la Virgen de Consolación, miembros de la junta de gobierno de la hermandad de la Virgen de Consolación, así como un grupo de familiares y allegados, están llevando a Roma los cantes más famosos dedicados a la patrona de Utrera.

