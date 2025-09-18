Los coros de Valme, Consolación y Setefilla se unen en un espectáculo rememorando la Magna

El coro de Valme organiza este espectáculo de vísperas de la romería

La décima edición 'Sabe mi pueblo a Valme', que organiza el coro de la hermandad de la Protectora de Dos Hermanas, tiene este año como invitados de honor a los de las hermandades de Consolación, de Utrera, y Setefilla, de Lora del Río, en el espectáculo denominado 'Valme Magna'.

Este viernes, a las 21.00 horas, el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, será el escenario que acerque al público al Tercer Domingo de Octubre y a las festividades de Consolación y Setefilla a través de la música romera y con el hilo conductor de la conocida como procesión Magna Mariana de Sevilla en la que participaron las tres imágenes de la provincia, que venía a clausurar el II Congreso de Piedad y Religiosidad Popular de Sevilla.

Según el director del coro, José Antonio Cruz, «el espectáculo tendrá dos partes diferenciadas, una en la que actuaremos nosotros, con Rocío y Lola Avilés Ortega como invitadas, y otra en la que cantarán los coros de Setefilla y Consolación antes del fin de fiesta que será conjunto».

De esta forma, las tradiciones que rodean a Valme, Consolación y Setefilla se pondrán de manifiesto a través de la cultura musical con sevillanas, rumbas, plegarias,...

Esta es la primera vez que en este espectáculo, muy esperado por los nazarenos como inicio de las vísperas, participan estos coros.

Se ha editado un cartel anunciador obra del componente del coro y fotógrafo Daniel Vaquero, artista que lo lleva realizando desde el comienzo hace una década.