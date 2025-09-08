La provincia de Sevilla se vuelca con las procesiones de la Virgen del 8 de septiembre

El 8 de septiembre es un día de fiesta en muchas localidades de la provincia por las salidas de las patronas o de grandes devociones de los municipios. Uno de los epicentros será Utrera donde la Virgen de Consolación saldrá en rosario por los 375 ... años de la fundación de la hermandad después de una noche en la que llegarán muchos peregrinos al santuario y se sucederán las misas a los pies de la imagen.

Otros pueblos como Cantillana, la Puebla del Río, Guillena, Lora del Río o Coria también vivirán momentos especiales junto a devociones de varios siglos que forman parte de la historia de estos lugares. Desde primera hora del día de la Natividad de la Virgen hasta la mañana del 9 de septiembre, habrá imágenes en las calles.

Utrera

Durante toda la madrugada, llegarán las peregrinaciones hasta el santuario de la Virgen de Consolación. A las 7:00 horas, está previsto que llegue el pueblo de Los Molares, se celebrará la misa de peregrinos y a las 8:00 horas aproximadamente, saldrá la imagen en andas para presidir un rosario por el entorno del templo con el acompañamiento musical del coro de la corporación.

Antes de las 10:00, la Virgen entrará de nuevo en la iglesia y se celebrarán más eucaristías varias horas hasta que se cierre el santuario a las 23:00 horas.

Cantillana

Este municipio vivirá la función principal de instituto de la Pastora, luego la tradicional bajada de la imagen del 'risco' y subida al paso y por la noche, a las 22:00 horas, la salida procesional que durará hasta bien entrada la madrugada del día 9.

Los momentos álgidos de la procesión se vivirán en torno a la calle Martín Rey cuando se le quite el sombrero a la Divina Pastora, así como en los tramos finales antes de entrar de nuevo en la parroquia.

Villaverde del Río

La Virgen de Aguas Santas saldrá en procesión por Villaverde del Río durante toda la noche del 8 de septiembre, recogiéndose al amanecer en la parroquia. Es una de las grandes devociones de la provincia y se mantiene la tradición de que las andas se detienen en cada puerta donde depositan a sus pies una limosna.

Lora del Río

Los loreños se reúnen en torno a la Virgen de Setefilla cada 8 de septiembre, jornada en la que se celebra la romería, se suceden las misas delante de la imagen y sobre el mediodía, sale para recorrer las inmediaciones de su ermita.

Guillena

La patrona, la Virgen de la Granada, saldrá dos veces, por la mañana y por la tarde. A las 9:00 horas de la mañana comenzará la función principal, dando paso a la primera salida a partir de las 10:00. Por la tarde, la imagen tendrá una nueva procesión por las calles del pueblo.

La Puebla del Río

En la localidad cigarrera, también procesionará por el municipio la Virgen de la Granada. Es la otra salida que realiza la imagen después de acompañar al Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi. Tras la función de las 19:00 horas, comenzará el transitar visitando a los vecinos.

Coria del Río

Justo al lado de la Puebla, en Coria del Río, la Virgen de la Estrella también saldrá por la localidad a partir de las 20:30 horas en un año muy especial después de que fuera coronada canónicamente el pasado 21 de junio por parte del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

Espartinas

Otro año especial y jubilar se está viviendo en el monasterio de Nuestra Señora de Loreto, la cual saldrá por los alrededores del convento después de la eucaristía de las 19:30 horas, presidida por el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia.

La Virgen de Loreto de Espartinas abc

Hay que recordar que la imagen volverá a salir de forma extraordinaria por el medio milenio de la orden franciscana en el convento, los 100 años de la coronación canónica y los 75 de la hermandad de la Virgen.

Écija

Otra gran devoción de la provincia que recorrerá las calles de su municipio será la Virgen del Valle de Écija, que saldrá a las 20:00 horas y pasará por enclaves como la plaza de España, más conocida como 'el Salón', Más y Prat o la avenida de Miguel ce Cervantes.

Mairena del Alcor

La Virgen de los Remedios es la patrona de esta localidad de Los Alcores y saldrá a partir de las 20:30 horas recorriendo las principales calles del pueblo después de que se haya celebrado durante estos días una novena en su honor.

Alcolea del Río

La Virgen del Consuelo saldrá de la parroquia en torno a las 21:00 horas y se recogerá en torno a la 1:00 de la madrugada después de haber transitado por numerosas calles de la localidad.

Osuna

Consolación recorre las calles de Osuna a partir de las 20:15 horas hasta la 1:00 aproximadamente. La patrona saludará el templo de San Agustín con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

Albaida del Aljarafe

La Virgen de los Dolores en su Soledad de Albaida del Aljarafe es otra de las salidas de la provincia, dando inicio a las 19:30 horas desde el oratorio situado en la plaza de España.

Badolatosa

La Virgen de la Fuensanta celebra su romería en la aldea de Corcoya. La salida tiene lugar por los alrededores de la ermita donde se reúnen peregrinos venidos de puntos de las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga.

La Roda de Andalucía

La Virgen de los Llanos sale cada 8 de septiembre en la tarde noche desde el templo de Santa Ana transitando por varios enclaves del pueblo.

Las Navas de la Concepción

La Virgen de de Belén, la patrona del municipio, recorre las calles de la villa visitando a los vecinos tras los cultos en su honor.

Peñaflor

La Virgen de la Encarnación sale tras la función principal que se celebra a las 20.00 horas.