Suscríbete a
+Pasión

festividad de la natividad

La provincia de Sevilla se vuelca con las procesiones de la Virgen del 8 de septiembre

La Virgen de Consolación de Utrera saldrá en rosario al amanecer de forma extraordinaria por los 375 años de la fundación de la hermandad

La Virgen de Consolación de Utrera saldrá a la calle en la mañana del 8 de septiembre

La Virgen de Consolación de Utrera
La Virgen de Consolación de Utrera hermandad
Manuel Luna

Manuel Luna

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 8 de septiembre es un día de fiesta en muchas localidades de la provincia por las salidas de las patronas o de grandes devociones de los municipios. Uno de los epicentros será Utrera donde la Virgen de Consolación saldrá en rosario por los 375 ... años de la fundación de la hermandad después de una noche en la que llegarán muchos peregrinos al santuario y se sucederán las misas a los pies de la imagen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app