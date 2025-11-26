Cabezuelo reúne a casi 600 hermanos de la Macarena en el acto de fin de campaña

La candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo, que optará este próximo domingo a convertirse en el nuevo hermano mayor de la hermandad de la Macarena, ha celebrado este martes el acto final de campaña en los salones del Real Círculo de Labradores del barrio ... de los Remedios, con una asistencia de alrededor 600 hermanos.

El candidato ha tenido la oportunidad de incidir en su proyecto -marcado por la recuperación de la excelencia y por poner a sus hermanos macarenos en el centro de la vida de hermandad-, además de recordarles a los presentes que el próximo domingo es un día verdaderamente importante para comenzar esa nueva etapa que tantos macarenos demandan. «Que nadie dude que nuestra candidatura es la única de las tres que puede asegurar el cambio de rumbo hacia la hermandad que tantos verdaderamente queremos», afirmó Fernández Cabezuelo.

También se presentó a cada uno de los miembros de esta candidatura, que expusieron sus deseos e intenciones, y subieron al atril para mostrar su total apoyo a Cabezuelo dos reconocidos macarenos como son la pintora Nuria Barrera o el abogado Luismi Martín Rubio.

Por otro lado, era presentado el vídeo promocional de la candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo y que lleva por título «La hermandad que Lola quiere». Es la historia de Lola -una reconocida macarena, muy ligada a la hermandad tanto personal, como familiarmente- El vídeo, guionizado y dirigido por el comunicador Moisés Ruz, con la producción técnica de Directo Producciones -con Sergio Maya al frente- nos narra el deseo de Lola de «volver a ser lo que fuimos», recuperando aquel «sabor a barrio cada mañana de Viernes Santo» y con una vida intensa de hermandad formada y protagonizada por todos los hermanos macarenos. Ofrece una visión distinta a lo acostumbrado en este tipo de campañas, con un trabajo audiovisual a cargo de David Berdugo y Jesús Ruiz, que nos ofrece esa calidez hogareña de la que es la propia casa de Lola, que termina encontrándose con Fernando Fernández Cabezuelo bajo el Arco de la Macarena. Además, cabe destacar como principal novedad la introducción de la IA para «dar vida» audiovisualmente hablando a una serie de fotografías antiguas de la hermandad de la Macarena. La música, también inédita, es una adaptación musical realizada por el compositor David Hurtado sobre su marcha procesional 'Como Tú Ninguna'.