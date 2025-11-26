Suscríbete a
elecciones

Cabezuelo reúne a casi 600 hermanos de la Macarena en el acto de fin de campaña

La candidatura ha emitido un vídeo promocional en el que es utilizada la IA

Pasión en Sevilla

La candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo, que optará este próximo domingo a convertirse en el nuevo hermano mayor de la hermandad de la Macarena, ha celebrado este martes el acto final de campaña en los salones del Real Círculo de Labradores del barrio ... de los Remedios, con una asistencia de alrededor 600 hermanos.

