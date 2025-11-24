Cabezuelo propone crear una comisión musical, nuevo local de ensayos y digitalizar la música de la Macarena

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos, la candidatura encabezada por Fernando Fernández Cabezuelo para las próximas elecciones de la hermandad de la Macarena presenta un proyecto destinado a preservar, fortalecer y proyectar el excepcional ... patrimonio musical de la corporación

La propuesta parte del reconocimiento a un legado construido por compositores como Manuel López Farfán, Emilio Cebrián Ruiz, Joaquín Turina Pérez, Pedro Gámez Laserna, Pedro Braña Martínez, Pedro Morales Muñoz, Juana Reina, Manuel Pérez Tejera o José Hidalgo López, creador del histórico redoble de la banda de la Centuria Romana Macarena.

«La preservación de nuestro patrimonio musical es un acto de fidelidad a nuestra historia y un compromiso con las generaciones futuras», afirma Fernando Fernández Cabezuelo, que subraya la importancia de la investigación, la formación y la difusión para asegurar que la música siga siendo un cauce privilegiado de expresión devocional.

Proyecto musical

La candidatura presenta el siguiente proyecto musical:

1. Relevancia destacada de las formaciones musicales en la nueva web corporativa

La banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena, su banda juvenil, la coral polifónica y la escolanía Esperanza Macarena ocuparán un lugar protagonista en el diseño de la futura página web institucional.

2. Apoyo económico, instrumental y educativo a las bandas de la Centuria

Ambas formaciones contarán con partida presupuestaria anual propia, renovación de instrumentación y equipamiento, así como un nuevo local de ensayo adaptado al incremento de componentes y a las clases de refuerzo educativo para la Banda Juvenil.

3. Creación de una comisión musical

Encargada de garantizar la excelencia de los repertorios de Nuestra Señora del Santo Rosario y María Santísima de la Esperanza Macarena, asegurando el equilibrio entre tradición, carácter popular e identidad musical propia.

4. Ampliación del repertorio dedicado a Nuestra Señora del Santo Rosario

Se promoverá la composición de nuevas marchas procesionales para enriquecer su corpus musical.

5. Nueva marcha conmemorativa por la concesión de la Rosa de Oro

El proyecto propone la creación de una composición exclusiva para celebrar la distinción pontificia otorgada por el Papa Francisco a la Virgen de la Esperanza.

6. Impulso a la coral polifónica y a la escolanía Esperanza Macarena

Se promoverán programas de formación y perfeccionamiento para fortalecer su papel central en la liturgia macarena.

7. Recuperación de la música de culto

Se pondrá en valor un repertorio esencial pero a menudo eclipsado por las marchas procesionales, rescatando obras históricas y favoreciendo su presencia en los cultos internos.

8. Diseño y ejecución de un nuevo órgano de tubos para la basílica

Un instrumento de estilo romántico que responda a la relevancia litúrgica y artística que merece un templo de rango basilical.

9. Propuesta de concesión del título de hermana honoraria a la banda del Carmen de Salteras

Con motivo de su centenario y del 50 aniversario ininterrumpido acompañando musicalmente a la Virgen de la Esperanza en 2028.

10. Digitalización y estudio del archivo musical

Con el objetivo de facilitar su consulta, elaborar ediciones críticas y recuperar composiciones olvidadas.

11. Mesas redondas y conferencias sobre el estilo musical macareno

Con especialistas de prestigio para profundizar en la identidad sonora de la Hermandad y en la obra de sus grandes compositores.

12. Ciclo de conciertos dedicados a los titulares

Con la participación de formaciones musicales de Sevilla, su provincia y distintos puntos de España, para difundir y reforzar el acervo musical macareno.

Un proyecto para el futuro musical de la hermandad

El programa presentado por la candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo aspira a fortalecer el patrimonio musical de la Macarena desde el rigor histórico, la excelencia artística y la devoción. Acciones que buscan no solo preservar lo heredado, sino acercar el universo sonoro macareno a nuevas generaciones, asegurando su continuidad como uno de los pilares espirituales y culturales de la Hermandad.