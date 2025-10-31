Cabezuelo presenta actos por el 125 aniversario de la concordia de la Macarena y el Gran Poder

El candidato a hermano mayor de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, propone en su programa celebrar, a través de un ciclo de actos, el 125 aniversario de la concordia entre la Macarena y el Gran Poder, efeméride que se cumplirá en 2028.

«La concordia ... entre la Macarena y el Gran Poder es uno de los testimonios más hermosos de fraternidad entre Hermandades que conserva nuestra Semana Santa. Honrarla, 125 años después, es reafirmar lo que somos: dos devociones que Sevilla funde en una sola fe», ha señalado Fernando Fernández Cabezuelo.

El programa conmemorativo —que se elaborará de manera conjunta con la junta de gobierno de la hermandad del Gran Poder— incluirá una serie de cultos, actos culturales y caritativos, así como encuentros fraternos que tendrán como eje el fortalecimiento del espíritu de unidad, concordia y misión evangelizadora que ambas hermandades comparten. La efeméride conmemora la firma de la actual Concordia el 24 de marzo de 1903, documento que formalizó un acuerdo fraterno existente desde 1777, cuando la hermandad del Gran Poder solicitó venia para anteceder en la Madrugada del Viernes Santo a la hermandad de la Macarena. Desde entonces, cada año una diputación de nazarenos del Gran Poder acude a la basílica de la Macarena para mantener viva esta tradición que simboliza el respeto mutuo, la fe compartida y el amor común a Cristo y a la Virgen María. «Queremos que Sevilla vuelva a contemplar esta unión como ejemplo de fe viva y de hermandad cristiana. Que este aniversario sea una oportunidad para fortalecer lo que nos une y proyectarlo hacia el futuro», añade Fernández Cabezuelo. Este proyecto, como apuntan desde la candidatura, pretende rendir homenaje a una de las efemérides más significativas de la historia reciente de la hermandad y de fortalecer los lazos de unión entre ambas corporaciones.

