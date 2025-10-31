Suscríbete a
Cabezuelo presenta actos por el 125 aniversario de la concordia de la Macarena y el Gran Poder

El candidato presenta esta propuesta sobre una efeméride a celebrar en 2028

Nazarenos del Gran Poder en la basílica de la Macarena
Nazarenos del Gran Poder en la basílica de la Macarena javier jiménez
M. J. R. Rechi

Sevilla

El candidato a hermano mayor de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, propone en su programa celebrar, a través de un ciclo de actos, el 125 aniversario de la concordia entre la Macarena y el Gran Poder, efeméride que se cumplirá en 2028.

«La concordia ... entre la Macarena y el Gran Poder es uno de los testimonios más hermosos de fraternidad entre Hermandades que conserva nuestra Semana Santa. Honrarla, 125 años después, es reafirmar lo que somos: dos devociones que Sevilla funde en una sola fe», ha señalado Fernando Fernández Cabezuelo.

