La agenda cofrade del primer fin de semana de octubre

Primer fin de semana de octubre en el que tendremos el traslado de la Virgen de la Esperanza desde Triana hasta el Polígono Sur, un hecho insólito que quedará grabado para los anales de todos los cofrades. Así como la procesión extraordinaria de la Virgen del Rosario de la hermandad de la Corona, con motivo de su 25º aniversario fundacional y por el mismo motivo el Señor del Divino Perdón, recorrerá las calles del barrio del Parque Alcosa.

Estarán en besamanos esta semana la Virgen de Regla de la hermandad de los Panaderos, la Virgen del Rosario de Monte-Sión, la Virgen del Rosario de la Macarena y la Virgen del Rosario de las Aguas.

En cuanto a las salidas procesionales con carácter ordinario este fin de semana tendremos la de la Virgen de la Cabeza, la Esperanza Divina Enfermera, la Virgen del Rosario del Barrio León y la Virgen de la Encarnación de la Cena y también tendremos los rosarios de la aurora con sus respectivas dolorosas en Paz y Misercordia, San José Obrero, La Sed y Las Cigarreras.

Esta es la agenda cofrade para el primer fin de semana de octubre, no obstante si quieren visualizar o tener más información de todos los actos y cultos pueden pinchar aquí: Agenda.

Viernes día 3

Los Panaderos: Besamanos a la Virgen de Regla, en la capilla de San Andrés, en horario de 10 a 13:30 horas y de 17 a 21 horas.

La Sed:Donación de Sangre en unión con el centro de transfusiones sanguíneas de Sevilla, en la casa hermandad, en horario de 17 a 21 horas.

Montserrat: A las 19:30 horas, traslado de la imagen de la Virgen del Rosario, desde la real parroquia de Santa María Magdalena hasta la capilla de Montserrat, para la celebración de sus cultos anuales.

Rocío Macarena: A las 20 horas, rosario Vespertino con el simpecado bendito de la Virgen del Rocío, desde la parroquia de San Gil Abad, recorriendo las calles de la feligresía..

Esperanza de Triana: A las 20:30 horas, traslado de la imagen de la Virgen de la Esperanza, desde la capilla de los Marineros hasta la real parroquia de Señora Santa Ana, on motivo de la Misión de la Esperanza y el 75º aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen. El itinerario será Pureza, Párroco Don Eugenio y plazuela de Santa Ana.

Sábado día 4

Esperanza de Triana: A las 8:30 horas, traslado con la imagen de la Virgen de la Esperanza, desde la real parroquia de Señora Santa Ana hasta la parroquia de San Pío X, con motivo de la Misión de la Esperanza y el 75º aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen. El itinerario será el siguiente: Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, puente de los Remedios, glorieta de los Marineros Voluntarios, avenida de Rodríguez de Casso, plaza de España, avenida Isabel la Católica, glorieta de Covadonga, avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, avenida de los Teatinos, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, ronda Nuestra Señora de la Oliva y Madre del Creador, entrando a las 16:30 horas.

Los Panaderos: Besamanos a la Virgen de Regla, en la capilla de San Andrés, en horario de 10 a 13:30 horas y de 17 a 21 horas.

Monte-Sión: Besamanos a la Virgen del Rosario Coronada, en la capilla de Monte-Sión, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

Caridad de San Lucas: A partir de las 13 horas, certamen de bandas de música procesional, en los aledaños de la parroquia de San Lucas Evangelista, en la que participarán cuatro formaciones musicales. (Elenco de bandas).

Rosario Barrio León: A las 18:30 horas, salida procesional de la Virgen del Rosario, desde la parroquia de San Gonzalo, por el siguiente itinerario: Plaza de San Gonzalo, Bienvenido Puelles Oliver, Dolores León, avda. de Coria, plaza de San Martín de Porres, Asturias, Evangelista, Juan Díaz de Solís, Lorenzo Leal, avda. de Alvar Núñez, Francisco Collantes de Teherán, Padre Maruri, Ángel Solans, José León Sanz, Enrique León, Regla León, José León, Giralda, Azucena y plaza de San Gonzalo, entrando a las 23:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música municipal de La Puebla del Río.

Cabeza: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen de la Cabeza, desde la iglesia de San Juan de la Palma, discurriendo por el siguiente itinerario: San Juan de la Palma, Espíritu Santo, Castellar, Laurel, plaza de los Maldonados, plaza de Monte-Sión, Feria, Conde de Torrejón, Europa, Amor de Dios, García Tassara, Daoiz, plaza Fernando de Herrera, Orfila, plaza de Villasís, Laraña, plaza de la Encarnación, José Gestoso, Misericordia, plaza de Zurbarán, Misericordia, plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima y San Juan de la Palma, entrando a las 23:45 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de los Remedios» de Castilleja de la Cuesta, abriendo paso y la banda de música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla, tras la Virgen.

Paz y Misericordia: A las 19 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen de la Misericordia, desde la parroquia de San Luis y San Fernando, discurriendo por las calles de la feligresía.

La Corona: A las 19 horas, salida procesional con carácter extraordinario de la Virgen del Rosario, desde la parroquia del Sagrario, con motivo del 25º aniversario fundacional de la hermandad. El itinerario será el siguiente: Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, García de Vinuesa, Arfe, Adriano, Gracia Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Rodó, Dos de Mayo, Almirantazgo, Tomás de Ibarra, Santander, Santo Tomás, Miguel de Mañara, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, plaza de la Virgen de los Reyes, gradas de la Catedral, puerta del Perdón y patio de los naranjos, entrando a las 23 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la asociación musical ecijana «AMUECI».

Jesús Despojado: A las 19 horas, rosario vespertino con la imagen de la Virgen de los Dolores y Misericordia, desde la capilla del Mayor Dolor, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Padre Marchena, Quirós y plaza de Molviedro, entrando a las 21 horas. Acompañará musicalmente la coral polifónica «Ntro. Padre Jesús Despojado» y un grupo musical de la banda sinfónica «El Liceo» de Moguer.

La Lanzada: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen de la Esperanza Divina Enfermera, desde la iglesia de San Martín de Tours, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Plaza de San Martín, Cervantes, plaza de San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, Correduría, Feria, plaza de Monte-Sión, Feria, Madre María de la Purísima, Amparo, Viejos, Viriato, Alberto Lista, Saavedras y plaza de San Martín, entrando a las 22:30 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores «Stmo. Cristo de las Tres Caídas » de la hermandad de la Esperanza de Triana, abriendo paso, y la asociación músico-cultural «Ntra. Sra. de la Paz» de Málaga, tras el paso.

Pilar de San Pedro: A las 21 horas, cuadragésima octava edición del pregón en honor de la Virgen del Pilar, en la parroquia de San Pedro, a cargo de Manuel Vales Palma.

Domingo día 5

San José Obrero: A las 8:45 horas, rosario de la aurora presidido por la imagen de la Virgen de los Dolores, desde la parroquia de San José Obrero y San Francisco de Paula, discurriendo por el siguiente itinerario: Samaniego, Iriarte, Nicasio Gallego, Luis Álvarez Duarte, Samaniego, Antonio Filpo Rojas, San Juan Bosco y Carretera de Carmona. En la Residencia de Ancianos de la Fundación Gerón, se celebrará Santa Misa, que dará comienzo a las 10:15 horas. A su conclusión, regreso de la imagen a su sede canónica, por el siguiente itinerario: Carretera de Carmona, San Juan Bosco, Jabugo, Pinta, Arroyo y Samaniego.

Las Cigarreras: A las 9 horas, rosario de la aurora con la imagen de la Virgen de la Victoria, en andas, discurriendo por las calles de la feligresía. El cortejo saldrá de la capilla del colegio Santa Ana y llegará hasta el colegio de los Sagrados Corazones, por el siguiente itinerario: Virgen de la Victoria, Padre Damián, Virgen de la Cinta y Juan Ramón Jiménez, entrando a las 10:15 horas. A su conclusión, traslado de regreso por el siguiente itinerario: Juan Ramón Jiménez, Fernando IV, Asunción, Virgen de la Victoria, Arcos, Virgen de Loreto, Padre Damián y Virgen de la Victoria. Acompañará musicalmente la coral polifónica «Ntro. Padre Jesús Despojado» y la capilla musical «Sacra Híspalis».

La Macarena: Besamanos a la Virgen del Santo Rosario, en la basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Las Aguas: Besamanos a la Virgen del Rosario, en la capilla de la hermandad, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. A las 13 horas, función solemne en su honor presidida por José Luis García Benítez, pbro., capellán de la hermandad.

La Sed: A las 10 horas, aproximadamente, rosario público con la imagen de la Virgen de Consolación, desde la parroquia de la Concepción Inmaculada, discurriendo por el siguiente itinerario: Cristo de la Sed, Beatriz de Suabia, Rico Cejudo, Goya, Eduardo Dato y San Juan de Dios. En el recinto hospitalario, se celebrará Santa Misa por el 475º aniversario del tránsito de San Juan de Dios. Por la tarde, sobre las 19 horas, regreso de la imagen a su sede canónica, discurriendo por el siguiente itinerario: San Juan de Dios, Antonio de Solís, Marqués de Nervión, Juan de Juanes, Ceán Bermúdez, avda. de Ciudad Jardín, Gran Plaza, Doña María de Molina, Espinosa de los Monteros, Doña Juana de Castilla, Juan de Mariana, Francisco Pacheco y Cristo de la Sed.

Los Panaderos: Besamanos a la Virgen de Regla, en la capilla de San Andrés, en horario de 10 a 13:30 horas.

Monte-Sión: Besamanos a la Virgen del Rosario Coronada, en la capilla de Monte-Sión, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

Divino Perdón: A las 11 horas, salida extraordinaria de la imagen del Señor del Divino Perdón, desde la iglesia de la Beata Ana María Javouhey, con motivo del 25º aniversario fundacional, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Escritor Alfonso Grosso, Emilia Barral, Beata Ana María Javouhey, plaza Maestro Sánchez Rosa, plaza Azahín, Emilia Barral, avda. Ciudad de Chiva, plaza Zocodover, Ontur, Pintor Alfonso Grosso, Carmen Conde, avda. Ildefonso Marañón Lavín y Escritor Alfonso Grosso, entrando a las 15:10 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de agrupación musical «Ntra. Sra. de la Encarnación» de la hermandad de San Benito.

La Cena: A las 19 horas, salida procesional de la Virgen de la Encarnación, desde la iglesia de los Terceros, discurriendo por las calles de la feligresía, con el siguiente itinerario: Sol, plaza de los Terceros, Bustos Tavera, plaza de San Marcos, Socorro, plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, plaza de San Pedro, Almirante Apodaca, Alhóndiga, Capataz Manuel Santiago, plaza de los Terceros y Sol, entrando a las 22 horas. Acompañará musicalmente la banda de música «Maestro Tejera».

Pura y Limpia: A las 19:30 horas, traslado en andas, de la Inmaculada Pura y Limpia, su desde su capilla hasta la capilla de Ntra. Sra. del Rosario, con motivo del 25º aniversario de su coronación canónica, discurriendo por el siguiente itinerario: Almirantazgo, Tomás de Ybarra, Santander y Temprado.