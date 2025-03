Un joven enumera las cosas que echa de menos desde se quedó en silla de ruedas por un accidente: «Era gloria bendita»

Para Alan Akhimien, un joven español de 24 años, la vida cambió en 2018. Hasta entonces, había sido un gran amante del deporte y especialmente de las acrobacias aéreas, que practicaba frecuentemente hasta que sufrió un terrible accidente cuando estaba en el instituto. Mientras hacía una de estas piruetas, un mortal hacia atrás, el joven tuvo un traspiés y se fracturó el cuello, algo que le causó una lesión medular.

El golpe le dejó tetrapléjico con afectaciones en manos y piernas y, aunque pudo recuperar parte de la movilidad en los brazos gracias a la rehabilitación, se quedó para siempre en silla de ruedas. Sin embargo, a pesar de esta tragedia, siempre se ha tomado la vida con mucho humor, como ha demostrado a través de su cuenta de TikTok, @alanelruedas, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Visibilizar la discapacidad ha sido uno de los principales objetivos desde que empezó a hacerse un nombre en redes. Alan, que se define a sí mismo como «el CEO de ir en silla de ruedas», suele compartir algunas particularidades que experimentan las personas con discapacidad y que no todo el mundo conoce.

En uno de sus últimos vídeos, donde ha tirado mucho de humor, el madrileño ha querido explicar las cosas que echa de menos desde que está en silla de ruedas. «Yo sé que tú estás pensando que voy a decir andar, pero no. Hay otras más importantes», ha comenzado explicando el joven tetrapléjico a sus seguidores, bromeando sobre este problema.

Las cosas que echa de menos desde que está en silla de ruedas

En primer lugar, Alan ha asegurado que extraña el hecho de poder «tirarse un pedo»: «Os lo juro. Sentirme cómo sale el pedo de dentro, esa liberación, esa sensación la echo mucho de menos», ha confesado el conocido influencer. Aunque ahora sigue expulsando estas flatulencias, lo cierto es que ya no es lo mismo para él: «Ahora simplemente es como que lo escucho, lo huelo, pero no lo siento. Y eso, uf, lo echo mucho de menos», ha asegurado.

Siguiendo con el tema de aseo e higiene, 'El Ruedas' ha insistido en otro asunto muy parecido: «De cagar ya ni te cuento. O sea, ahora simplemente me siento, escucho que cae y acabó. No es lo mismo, se pierde la magia, sentir ahí cómo te liberas», ha reconocido.

Para un chico que fue tan deportista como él en el pasado, todo lo relacionado con estas actividades también falta en su vida. No obstante, hay una cosa en concreto que no volverá a sentir y que echa especialmente de menos: «Cuando llegabas después de un día reventado y te quitabas los zapatos y te tumbabas y era como 'buah'. Sobre todo los días que jugábamos al fútbol», ha concretado. Según el tiktoker, quitarte las zapatillas después de un día de deporte «era como gloria bendita». «Claro, ahora ni uso los pies ni juego al fútbol, entonces pues como que ya me da igual, ¿sabes?», ha bromeado.

Para finalizar, ha pedido entendimiento a sus seguidores antes de lanzar la última cosa que echa de menos: «Dar una patada a algo en el suelo. Ya no puedo, chicos, ya no puedo. Ahora solamente lo atropello y lo aplasto. Encontrarte una lata o un tapón y darle una patada», ha concluido.