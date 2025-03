Un cubano que vive en España, fascinado con estos platos de la gastronomía española: «Están infravalorados»

La gastronomía española es uno de los aspectos más valorados de nuestro país por muchos motivos. Destaca, en este sentido, el amplio abanico de alimentos que tiene España, considerada la huerta de Europa por sus frutas y verduras pero que también tiene pescado, marisco y carne de excelsa calidad. Más allá de los productos en sí, la tradición culinaria y una plantilla de chefs de alto nivel colocan nuestros platos en algo muy deseado por los turistas.

Es por ello que múltiples redes sociales hacen referencia a nuestra cocina a menudo. Ahora, Fran Camallerys, un popular youtuber cubano aficionado a los viajes y afincado en España, acaba de subir una publicación a su cuenta de TikTok (@camallerys) para destacar que hay «platos de la gastronomía española que están infravalorados y que no se les vende mucho al turista».

La curiosa publicación suma en un día más de 21.500 visualizaciones. En ella, Fran recuerda que ha estado 25 días de viaje a Estados Unidos y confiesa que lo que ha echado de menos es «mi cama y la comida». Mientras se prepara pan con tomate y jamón expone a sus seguidores una conclusión sobre los españoles a la que ha llegado.

«Son una joya»

«Me he dado cuenta que hay muchísimos platos típicos españoles que los turistas cuando vienen a España no piden y que son una joya», explica a la cámara, antes de comentar que no sabe «si están infravalorados». «Por ejemplo, nunca he visto a nadie decir que tienes que probar las migas, que están buenísimas...», comenta.

Fran pone mucho más ejemplos. Así, considera que en verano hay gazpacho o salmorejo, con su pan, huevo y jamón, y «siento que tampoco se habla de estos platos». De la misma manera habla de invierno y «pedirte un pisto manchego, así con todas las verduritas, calentito, te ponen un huevito por encima...», detalla él casi salivando.

«A todo el mundo le encanta la paella pero ¿alguien ha probado la fideuá?», continúa sus opiniones Fran, explicando las diferencias entre ambos. «Es que si algo tiene bueno España es el producto», continua el 'tiktoker' mientras degusta jamón. En este sentido, remarca que con tal materia prima cerca «no tienes que irte muchas veces a platos tan elaborados».

Para ir acabando, y para argumentar este aspecto, pone como ejemplo «cómo está una ensaladita así de tomate con ventresca». «Ustedes no se imaginan....», sigue antes de mencionar los pimientos de piquillo, «que los turistas tampoco piden». Fran zanja el tema pidiendo a sus seguidores que le recuerden más platos fáciles y deliciosos que están infravalorados.

En los comentarios han aplaudido su argumento y le han dado otros ejemplos. «Cuando vienen a Asturias siempre es fabada y cachopo pero un buen pote de berzas y unos escalopines al cabrales... de locura», le han recordado. Callos con garbanzos, puchero andaluz, habas fritas con jamón, estofado con papas, fricandó, escudella, calçots, croquetas.... el listado de otros platos exquisitos es inacabable.