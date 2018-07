Antonio Burgos

@AbeInfanzon Seguir Actualizado: 08/07/2018 17:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como todo va a menos, sombra de cuanto fue, el fútbol no iba a ser excepción, Lopetegui aparte, y este Mundial «sin», sin Argentina, sin Brasil y hasta sin Uruguay, y por supuesto sin España, está resultando ser lo menos Mundial que se despacha. Es un campeonato europeo más. Y como suele ocurrir en nuestras elecciones, los que están triunfando en el Mundial son las selecciones no mayoritamente favoritas. Una amiga me dijo desde que se olió esta tostada: «En el Mundial va a pasar como está ocurriendo en España, que van a ganar los malos y a echar a los buenos».

Y no ha sido, como contaban, el Mundial del bar con falta de ortografía, o sea, del VAR, acrónimo que casi nadie sabe que significa «Video Assistant Referee». O sea, árbitro asistente con un vídeo. Por eso mismo, porque, total, para lo que queda ya de Mundial, deberíamos traernos a España el VAR, que nos hace más falta, y aplicarlo a la política. A esta política extraña que nos dejó Rajoy con su «espantá». Sí, lo de Rajoy se ha llamado toda la vida de Dios «una espantá». Que hasta nos va a permitir liberar a Almagro de su mala fama con Cagancho. Viendo a España en riesgo de gravísima fractura, gobernada por un loquito al que le dieron los separatistas y los podemitas con todo el gusto de hacerlo presidente del Gobierno sin pasar por las urnas, todo de cara a la galería, donde padecemos a los cobradores del frac que hacen cola en La Moncloa para que les paguen la factura de su apoyo a la moción de censura, propongo que la frase «ha quedado peor que Cagancho en Almagro» sea urgentemente sustituida por: «Has quedado peor que Rajoy tomando el olivo para Santa Pola tras su espantá».

Y aquí es donde viene lo del VAR. Si aplicamos el VAR, no habrá ya problemas con las primarias del PP. El VAR nos dirá si los votantes que se le fueron al PP a millones prefieren el continuismo de que siga el albondigón, caiga quien caiga, y se haga una lista única para que nada cambie sin que cambie absolutamente nada con Soraya, o si optan mejor por los compromisarios que den la cara por Casado. Es más: sospecho que, aplicado el VAR, ni haría falta contar los compromisarios y su voto. Él solito, plas, plas, plas, nos decía lo que salía, y nos ahorrábamos un tiempo y el triste y tercermundista espectáculo de las urnas de cartón. Qué poca fiabilidad dan las urnas de cartón: como de un PP reciclado tras haber llevado Rajoy a España al desastre. Sí, lo repito con todas sus letras, por si no se entiende: de-sas-tre.

Mas donde urge llevar el VAR es a La Moncloa, para la entrevista de Quim Torra con el guapito de cara y tosco de manos. El VAR mío de la Señorita Pepis me ha dicho ya que en materia de unidad de España, Sánchez acepta la Constitución muy a lo siglo XIX, muy a lo reinado de Fernando VII: «A la trágala». Así interpreto que Sánchez vaya con la Constitución en la mano contra el golpismo sedicioso de su visitante «por imperativo legal», como juraban su cargo los primeros proetarras que llegaron a las instituciones. Y si se añade lo suyo, malvado, de que «la legalidad vaya por un lado y la política por otro«, pues es obvio que hay necesidad del VAR para aplicar la Constitución en defensa la unidad de España frente a los separatistas catalanes, que están pesados, pesados, pesados con lo suyo del referéndum. Así que pones el VAR en La Moncloa, llega Torra, lo enchufas, y en cuanto el tío del lazo amarillo pide por esa boquita que se haga un referéndum para cantarle a España «La Niña de la Estación», o sea, «adiós, adiós, buen viaje», en ese preciso instante hay que parar la jugada y mirar el VAR. Que dirá lo que hay que decir. Lo que decía Ciudadanos, por ejemplo, antes que el bipartidismo lo borrara del mapa. A Ciudadanos también hay que aplicarle el VAR. A ver si todavía existe.