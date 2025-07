La vida personal de Gisela, finalista de 'Tu cara me suena': novio, madre a los 45 años y su relación con Bustamante

Gisela (Barcelona, 1979) saltó a la televisión en 2001, como una de las 16 concursantes que protagonizó un fenómeno televisivo sin precedentes: la primera edición de 'Operación Triunfo'. La joven barcelonesa, de 22 años, participó en el formato, que arrasó en audiencias, junto a otros populares rostros como Rosa López, David Bisbal o Chenoa.

Desde entonces, la cantante ha lanzado siete albumes, aunque su carrera ha estado centrada, sobre todo, en el teatro musical y como voz de los temas principales de películas Disney como 'Peter Pan', 'Encantada' o 'Frozen'.

Aquella estrella de allá... tiene nombre propio y va a brillar como nunca en #TCMS. ✨



¡Bienvenida, Gisela Lladó! 📺

📲 https://t.co/dUNiHMiKWu

Gisela ha participado, a lo largo de estas más de dos décadas, en distintos formatos televisivos. Entre ellos, 'Tu cara me suena', donde ha acudido en varias ocasiones como invitada especial, demostrando su talento para la imitación. Este viernes, 11 de julio, la artista compite por alzarse con la victoria de la duodécima edición del programa.

«Cada vez que venía era, bueno, a ver si el año que viene puedo venir a concursar», confesaba en una de sus participaciones previas la cantante, que ha coincidido con su amiga Chenoa, quien forma parte del jurado del concurso musical estrella de Antena 3.

Más allá de su faceta profesional, Gisela ha formado parte de las revistas del corazón en varias ocasiones. Y es que, al igual que sucedería con gran parte de sus compañeros de 'Operación Triunfo', se ha convertido en un rostro popular en España. Te contamos todo acerca del lado más personal de la artista.

Su relación actual con Bustamante

El pasado sentimental de Gisela está vinculado a sus inicios profesionales. Y es que la artista reconoció, hace varios años, haber mantenido una relación con David Bustamante dentro de la Academia de 'Operación Triunfo'. «Lo hemos negado desde siempre porque no queríamos que la gente nos conociera por esta relación», dijo durante una entrevista en abril de 2023 en 'El Circ'.

«Pasaron cosas porque éramos chicos muy jóvenes con las hormonas revolucionadas», contó la cantante, que aseguró que esa relación se mantuvo un tiempo tras la salida del programa de televisión. A día de hoy, reveló, entre ellos ya no existe ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad. Aunque si algún día se lo encuentra, no tiene ningún problema en darle «un abrazo».

Sobre el pasado sentimental de Gisela hasta su pareja actual tan solo se le conoce una pareja: el mago Rubén Vilagrand, con quien estuvo varios años. Y es que la artista ha sido siempre muy reservada en este aspecto. En la actualidad, mantiene una relación desde hace casi una década con José Ángel Ortega, fotógrafo de profesión.

Ambos se conocieron durante la grabación del videoclip 'Serie B', en 2012, momento en el que Gisela mantenía una relación con Vilagrand. Por ello, no fue hasta tres años después que tuvieron su primera cita. En 2016, la artista presentó de forma oficial a su pareja y, desde entonces, han vivido un romance idílico.

«¿Sabéis esos abrazos que cuando te los dan sientes que nada malo puede pasarte? Pues eso es lo que siento cada vez que me abrazas tú. Gracias por estar en mi vida. Te quiero», escribió la cantante en una publicación tras hacer oficial su relación.

Madre a los 45 años

Junto a José Ángel Ortega, Gisela comenzó un proyecto de vida. Ambos iniciaron un duro camino para formar su propia familia. Tras cinco años intentando quedarse embarazada y dos abortos, la pareja comenzó un proceso de fecundación 'in vitro' que coincidió con la crisis sanitaria del covid.

El 2 de noviembre de 2023, Gisela hizo público que estaba en su quinto mes de gestación. La cantante tuvo un embarazo complicado, en el que sufrió varias intervenciones por un piedra en el riñón.

Su hijo, al que pusieron el nombre de Indiana y el apellido de Gisela en primer lugar, llegó el 30 de marzo de 2024, a los 45 años de la cantante. «Te estábamos esperando desde hace tanto que no nos lo podemos creer... ¡Eres nuestro sueño hecho realidad!», escribió la artista junto a varias fotografías del bebé recién nacido.

La avanzada edad de Gisela para ser madre por primera vez fue objeto de crítica. Sin embargo, la artista nunca se dejó influenciar por opiniones ajenas. «Al final, mi vida es mía y nada ni nadie va a enturbiar la felicidad de tener a Indiana entre mis brazos. Nadie sabe todo lo que he pasado para llegar a donde he llegado, ni el tiempo que me ha costado… La mayoría de las veces, nosotros hacemos unos planes, pero la vida otros, y hay que adaptarse», señaló en una entrevista para 'Hola'.

Su amistad con sus compañeros de 'Operación Triunfo'

A día de hoy, Gisela mantiene una bonita relación de amistad con algunos de sus compañeros de 'Operación Triunfo'. En especial con Chenoa, con la que coincidirá ahora en 'Tu cara me suena'. «Una de las mejores cosas es poder verla cada semana, porque la echo mucho de menos», señaló hace unos días.

Además, la cantante mantiene una estrecha relación con Natalia, Geno, Naim, Verónica o Manu Tenorio, entre otros compañeros, a los que ve a menudo. «La amistad que perdura… la amistad verdadera!!! Sois pura vida para mí!! Os quiero!! Todo!», escribió hace unos años.