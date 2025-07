La vida personal de Ana Guerra, finalista de 'Tu cara me suena': su nombre real, su marido Victor Elías y su vínculo con la Reina Letizia

El programa 'Operación Triunfo', en sus ediciones más recientes, ha dado varios artistas que hoy en día no dejan de acumular éxitos. Especialmente en su vuelta después de muchos años, en 2017, su edición puede presumir de que cantantes como Amaia, Aitana, Lola Índigo o Ana Guerra, cuenten con una fructífera carrera.

Hoy te hablamos un poco más sobre una de ellas, Ana Guerra, la tinerfeña que logró clasificarse como quinta finalista en su edición y que hoy se disputa la final de la duodécima edición de 'Tu cara me suena'.

Desde que entrara en la academia de música más famosa de la televisión, Guerra no ha dejado de trabajar en la música y en el mundo del espectáculo, sin parar de sacar nuevas canciones, discos, hacer giras por toda España, ser cara de diversas marcas y colaborar con programas tanto de radio como de televisión, además de presentar galas y certámenes.

Además de por su carrera musical, la artista también destaca por el interés que despierta su vida privada, que intenta mantener detrás de los focos pero, inevitablemente, también está ligada a su lado público. A continuación te contamos más de lo que se sabe sobre el lado personal de Ana Guerra, cuyo nombre real es Ana Alicia Guerra Morales.

Sus inicios desde 'Operación Triunfo'

La vuelta del popular programa de canto trajo al panorama musical nuevas caras y voces, entre ellas la de Ana Guerra que, a pesar de no ser la voz más impresionante de la edición, consiguió conquistar al público con su carisma y pasión, hasta llegar a convertirse en la quinta finalista de 'OT' en 2017. Este puesto le permitió presentar una precandidatura para representar a España en Eurovisión y lo hizo, como otros de sus compañeros, con dos canciones: 'El remedio' en solitario y 'Lo malo' con Aitana, tema que recopiló gran popularidad en el mercado de la música, a pesar de que la propuesta que ganó finalmente su la de Amaia y Alfed 'Tu canción'.

Tras finalizar su etapa como 'triunfita' tras la gira conjunta del programa, Guerra siguió trabajando en la música, siendo uno de sus primeros proyectos gabar el tema principal de la serie 'Fugitiva' de RTVE. Meses después lanzaba 'Ni la hora' junto a Juan Mangán, posicionándose en poco tiempo como número de uno en la lista de ventas oficial española, consiguiendo varios discos de platino. Esto convirtió a Guerra en la primera concursante de OT 2017 en conseguir un disco de platino en solitario.

En la actualidad, la canaria puede presumir de contar con una carrera profesional estable y con muchos éxitos en su género, habiendo colaborado con multitud de artistas de renombre, participando en varios programas de televisión o trabajando para corporaciones como Disney, ya que fue la encargada de dar voz en español a la canción oficial de la película 'Wish: El poder de los deseos', titulada 'Mi deseo'.

La relación de Ana Guerra con Víctor Elías

La vida amorosa de la artista suele causar bastante interés mediático. Así sucedió cuando, después de unos años, Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz rompían su relación inesperadamente. Pero, como transmite en uno de sus últimos discos, la tinerfeña no le cerró puertas al amor y surgió una nueva relación, esta vez con Víctor Elías, que trabajaba con ella en dirección musical, conocido por ser 'Guille' en la serie de 'Los Serrano'.

Tal como ella misma contó en el podcast 'Animales humanos', los inicios de la pareja no fueron precisamente amorosos, pues no se llevaban bien: «Empezamos a currar juntos y nos empezamos a llevar fatal. Él tenía sus tiempos, yo quería que se involucrara antes en mi proyecto, pero él estaba con un montón de cosas. Tuvimos una discusión tocha. Me dijo 'léete mi currículum' y le dije 'así lo haré'», contaba la artista.

Pero, en los preparativos de la Gala Dial 2021, surgió el amor: «Tuvimos que reunirnos para elegir las canciones de la apertura de la gala. Discutimos otra vez. Fuimos a cenar con el equipo y, eligiendo los temas, llegó Vanesa Martín y dije 'Complicidad', porque me encanta esa canción de Vanesa Martín, y dije 'la que nos falta' y él dijo 'la que nos sobra'. Y ese día... ese día cambió todo» explicó Guerra sobre la chispa que encendió el amor entre ella y Víctor.

Desde entonces, la pareja ha demostrado ser inseparable. El 14 de febrero de 2022 hicieron pública su relación y poco más de un año después, en octubre de 2023, anunciaron su compromiso. El 31 de octubre de 2024, en una ceremonia íntima en la ermita de la Virgen del Puerto, en Madrid, sellaron su amor rodeados de sus seres queridos, reencuentro de algunos triunfitos incluido.

A día de hoy continúan juntos y enamorados, colaborando también en algunos proyectos profesionales al compartir su pasión por la música.

El vínculo de Ana Guerra con la Reina Letizia

A veces la vida sorprende con conexiones inesperadas, y esto le pasó a Ana Guerra cuando empezó su relación con Víctor Elías. Y es que el marido de la cantante es primo segundo de la Reina Letizia. Aunque eso la acerca, de forma indirecta, al círculo familiar de la Reina, Ana ha confesado que nunca ha llegado a conocerla personalmente.

Lejos de imaginar encuentros formales o confidencias reales, la artista lo lleva con humor y naturalidad, bromeando incluso con que ni siquiera tienen un grupo de WhatsApp familiar y que le gustaría simplemente charlar con Letizia como quien conoce a la prima de su pareja.

De hecho, la Reina estuvo invitada a la boda de Ana y Víctor, pero finalmente no pudo asistir, algo que la pareja entendió y se tomó con naturalidad.