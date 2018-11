La Tercera La inmigración como problema «Europa se muestra dubitativa entre consolidar sus altos niveles de prosperidad y libertad y mantener el espíritu humanista consagrado tras la derrota del nazismo; dualidad antitética para ciertas mentalidades. ¿Tendrán razón los xenófobos? ¿La única forma de llegar a lugar distinto del propio es ser turista o inversor?»

Donato Ndongo-Bidyogo

«Nos olvidamos muchas veces de una cosa: que el dinero que está en nuestro monedero proviene precisamente de la explotación, desde hace siglos, de África… No únicamente de África, pero mucho proviene de la explotación de África… Entonces, haría falta tener algo de sentido común… No digo generosidad, sino sentido común, justicia, para devolverles a los africanos lo que les hemos arrebatado. Y es más, esto es necesario si queremos evitar las peores convulsiones y dificultades, con las consecuencias políticas que ello conllevaría en un futuro próximo». La cita no procede del discurso de un «radical» negro; son palabras del expresidente conservador Jacques Chirac, entrevistado por Michaël Gosselin el 10 de mayo de 2008, un año después de abandonar el