Dos médicos ayudan a un paciente recién operado a vender su entrada a un festival

Dos médicos han revolucionado TikTok al compartir un vídeo desde el quirófano —eso sí, tras finalizar la intervención— en el que anuncian que su paciente, recién operado de una fractura de tobillo, no podrá asistir al Festival Bigsound, que se celebra el próximo fin de semana en Valencia.

«Nos vemos con la obligación de intentar vender las entradas de un paciente que acabamos de operar«, dicen entre risas mientras intentan vender los pases que, según ellos, «están a precio de ganga».

El vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, mezcla profesionalidad con un desparpajo digno de un influencer. En él también relatan cómo han intentado animar al paciente: «Le hemos dicho que el año que viene Bad Gyal también va a cantar su canción nueva».

Ante la viralidad del clip, el festival se ha pronunciado al respecto y ha comentado en la grabación: «Entendemos su pena por no ver a Bad Gyal, pero que nos hable y haremos lo posible para que el 2026 lo disfrute al 100%«.

En respuesta al festival, ha sido la propia cirujana la que les ha escrito que le intentaron «animar con que la cirugía había ido muy bien». No obstante, «estaba súper triste y nos ofrecimos a la 1:00 de la mañana a hacer este vídeo«, explica la médico.

Imagen de los comentarios en el vídeo tiktok

La original propuesta ha causado furor y comentarios que van desde «si no me operan unos cirujanos así, no me opero» hasta «eso sí que es un servicio post-cirugía con cuidado integral, y lo demás son tonterías».

