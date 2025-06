Un psicólogo analiza la reacción de Alejandro Sanz a la presunta extorsión de una fan: «También es valentía emocional»

Una semana después de que Ivet Playà empezara a salir en los medios, despechada y con el corazón 'partío' por Alejandro Sanz, la historia de la española, de 26 años, ha dado varios giros de guión.

Y es que la que fuera fan del artista, viral después de subir un vídeo en sus redes sociales relatando un supuesto idilio con el cantante, desató la polémica en su entrevista en ¡De Viernes! (Telecinco) tras llamar «depredador sexual» al madrileño, de 56 años.

La joven, treinta años menor que el cantante, confesó sentirse «engañada, utilizada, humillada y sucia». Además la catalana dijo contar con un as bajo la manga: «fotos, vídeos y audios» como prueba de su versión. Las declaraciones de la chica han rozado terrenos legales serios, así que al artista no le ha quedado otra que demandar.

El presunto chantaje de Playà a Alejandro Sanz antes de salir en redes contando su relación

Para ella, Alejandro Sanz lo era todo. Para él, ella no era nada. Y claro, el vídeo desató un torrente de reacciones, donde algunos la responsabilizaron debido a su adultez, mientras otros cuestionaron la conducta de el cantante, adviertiendo una situación de abuso de poder.

Al parecer los abogados de la fan del cantante le hicieron llegar en mayo una propuesta de inversión de 950.000 euros que Sanz rechazó. Previamente, en marzo, Playà le contactó para advertirle de que tenía mensajes e imágenes de contenido sexual intercambiados a principios de 2024, cuando ella tenía 25 años.

Ivet Playà recuerda un episodio en el que Alejandro Sanz le hizo un comentario que para ella fue ofensivo.



«Solicitaba que el cantante realizara una inversión millonaria en tres proyectos vinculados a las empresas Jardineras Bayer e IPM Comunicación, así como la adquisición de una vivienda en Collbató. La propuesta contemplaba tres aportaciones anuales de 300.000, 300.000 y 350.000 euros, ofreciendo al artista una participación de tan sólo un 5% en dichos negocios», explica el equipo legal de Alejandro Sanz en distintos medios.

Un psicólogo analiza la reacción de Alejandro Sanz a la presunta extorsión de una fan

«Lo de Alejandro Sanz e Ivet Playà no es solo una nota de espectáculo. Es un caso que ilustra cómo una relación mal manejada emocionalmente puede escalar a chantajes, reclamos públicos y amenazas legales», indica el psicólogo y terapeuta de pareja Germán Renko en un hilo realizado en X (antes Twitter).

El experto comienza haciendo un recorrido por el caso, y hace hincapié en la fecha de marzo de 2025, cuando la chica, que lideró el club de fan del artista y llegó a ser contratada por el equipo del cantante para hacer algunos trabajos, advierte sobre el contenido multimedia íntimo que tiene sobre el artista.

Por su lado, el entorno de Sanz confirma que el primer encuentro presencial ocurrió en junio de 2023 y que el citado material solo pudo haber existido en 2024, después de su vínculo. «Es decir: no hay fotos o audios de antes de ese primer contacto cara a cara. Además, el equipo aclara que el cantante no maneja personalmente sus redes; quien sigue y responde mensajes es alguien de su staff. Que ella haya interactuado con esas cuentas no implica cercanía directa con él. Esto derrumba la idea de una cercanía emocional directa construida desde los primeros intercambios en redes», apunta el psicólogo en la plataforma digital.

La intrahistoria de una extorsión a Alejandro Sanz.

Siguen saliendo a la luz más detalles.



La intrahistoria de una extorsión a Alejandro Sanz.

Siguen saliendo a la luz más detalles.

Y más allá del chisme, esto deja mucho que analizar desde la psicología.👇🧵

Expone el especialista en terapia de pareja que tras el rechazo, la publicación del vídeo para desacreditar al artista madrileño, y el historial documentado de la fan insistente, «desde la psicología, esto no habla de una historia de amor fallida. Habla de una persona que, al no conseguir el lugar o la retribución emocional que esperaba, reacciona con estrategias que buscan recuperar el control: victimismo, presión pública, chantaje».

Renko apunta en la citada plataforma que cuando hay expectativas idealizadas, y esas expectativas no se cumplen, «es común que aparezca frustración, resentimiento o incluso deseos de venganza. Más aún si hubo una sensación previa de haber dado mucho».

«El problema no es solo lo que pasó… sino cómo se interpreta: Me usaste, me desechaste, ahora tú pagas. Una narrativa que convierte la decepción emocional en deuda emocional», resume el experto, que destaca la negativa de Alejandro Sanz en lo que cataloga como extorsión. «Decir 'no' aunque intenten manipularte con culpa, intimidad o escándalo, también es valentía emocional».