Ábalos y Koldo declaran ante el juez, en directo: última hora desde el Tribunal Supremo hoy

Sigue en directo la última hora de las declaraciones del exministro Ábalos y el que fuera su asesor de cabecera ante el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo hoy.

La defensa de Koldo García ha pedido el aplazamiento de la comparecencia en el Tribunal Supremo alegando que no se les ha facilitado una copia integra de la declaración. La abogada del exasesor ministerial, Leticia de la Hoz, argumenta que no le han dado traslado íntegro de la causa y así el investigado no puede ejercer su derecho de defensa. El juez deberá decidir si accede o mantiene la comparecencia esta mañana

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado al Tribunal Supremo a las 9.26 horas, media hora antes de la cita, para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente a raíz de los nuevos indicios conocidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán.

La defensa de Koldo García ha pedido aplazar su declaración minutos antes de la hora prevista este mismo lunes. La abogada del exasesor ministerial, Leticia de la Hoz, argumenta que no le han dado traslado íntegro de la causa y así el investigado no puede ejercer su derecho de defensa.