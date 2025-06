La vida de Ana Belén: su nombre real, su 'falso' matrimonio con Víctor Manuel y sus recientes problemas de salud

Ana Belén (Madrid, 1951) es, sin duda alguna, una de las artistas españolas más completas de nuestra historia. No es de extrañar, pues a sus espaldas se esconde una amplia trayectoria de más de 60 años que no sólo incluye el mundo de la música, sino también campos como el cine o el teatro. Así lo acredita, por ejemplo, el Goya de Honor que recibió en 2017 por su extensa trayectoria ante las cámaras.

Lo ha hecho haciendo frente a todos los reveses que ha sufrido, como la ruina económica que sufrió junto a su marido, el cantante Víctor Manuel, o las crisis en su matrimonio. El último, hace apenas unos días, cuando se vio obligada a cancelar por su concierto en Zaragoza por un complicado tema de salud que impidió que esta se subiera al escenario.

A pesar de este revés personal y laboral, a la cantante, que acaba de cumplir 74 años, no le ha frenado nada. Ana Belén estrena ahora nuevo disco, 'Vengo con los ojos nuevos', tras siete años de parón musical y, con motivo de su lanzamiento, visita ese lunes 'El Hormiguero' de Pablo Motos para hablar de este nuevo proyecto profesional en el que se ha embarcado.

Su nombre real y su humilde infancia en Madrid

La historia de olimpos de Ana Belén arrancó hace ya más de 65 años. Con apenas 10 años y conocida todavía entonces como María Pilar Cuesta Acosta, su nombre real, la pequeña hizo su primera aparición en Radio España, dejando claro que sabía cantar.

Por esa misma época, Pilar crecía en la madrileña calle del Oso, en el céntrico barrio de Lavapiés. Su madre, del mismo nombre, era portera del edificio en el que residían y su padre, Fermín, trabajaba como cocinero en el lujoso hotel Palace. Unos inicios humildes que nunca ha olvidado y ha llevado por bandera en todo lo que ha hecho desde entonces.

En 1964, con apenas trece años, firmó su primer contrato con una discográfica y protagonizó su primera película, 'Zampo y yo'. En esta cinta de Luis Lucía, que narraba la historia de una niña y los amigos que hizo en el circo escapando de la ausencia paterna, nació Ana Belén. Así se llamaba su personaje y así fue ya conocida para siempre, algo que ella aceptó y adoptó hasta nuestros días, aunque nunca ha dejado de ser Pilar en su círculo íntimo.

Aunque fue un fracaso a nivel recaudación, para lo que sí sirvió 'Zampo y yo' fue para que esta fuera descubierta. Desde aquel momento, se le empezaron a abrir las puertas de los teatros de muchos rincones de España, consiguiendo así seguir con una de sus pasiones más profundas.

Su matrimonio 'falso' con Víctor Manuel durante 50 años

En lo personal, Ana Belén forma el que es uno de los matrimonios más sólidos de la historia del mundo artístico nacional con el cantautor Víctor Manuel. Ambos se conocieron en 1971 en La Coruña, cuando la artista estaba de gira por el norte de España con su obra de teatro 'Un sabor a miel' y el cantante de gira con Julio Iglesias. Los presentó una amiga en común y para ella fue un auténtico flechazo.

No fue hasta un tiempo después, cuando ambos coincidieron en el rodaje de una película, cuando surgió el amor entre ambos: «Al saber que iba a trabajar con Víctor pensé: 'Esta es la mía'», contó la cantante años después, que aprovechó una cena íntima entre los dos para declararle su amor. «Creo que él debía de esperarlo, puesto que no me costó ningún trabajo. Hasta ese día él estaba un poquito reticente porque tenía novia».

Víctor Manuel y Ana Belén forman uno de los matrimonios más consolidados del mundo artístico en España Elena Carreras

Se casaron apenas un año después de este primer encuentro, aunque el suyo fue un enlace muy atípico e incluso considerado como 'falso'. Como su intención era casarse por lo civil y no por la Iglesia en un momento complicado a nivel político, acabaron dándose el 'sí, quiero' en Gibraltar, por lo que su enlace no era ni siquiera era válido en España.

«Te casaba en inglés un señor que hablaba con acento andaluz. Como entonces la verja estaba cerrada, tuvimos que ir allí desde Tánger, donde cogimos un avión. Al día siguiente regresamos a Tánger ya casados. La familia venía con nosotros: sus padres, los míos, Miguel Ángel Lombardía y mis dos hermanos. Esos fueron los testigos del enlace», contó.

Fruto de su relación nacieron los dos únicos hijos del matrimonio: el también músico David San José y la actriz Marina San José, conocida por series como 'Amar en tiempos revueltos', 'Gran Reserva' o 'La que se avecina'.

Los problemas económicos de Ana Belén y Víctor Manuel que casi rompen su relación

Aún así, no todo ha sido sencillo para el matrimonio, que también tuvo que hacer frente en los 90 a uno de los episodios más complicados de sus vidas: los problemas económicos que estuvieron a punto de acabar con su carrera y su relación.

Víctor Manuel era por entonces productor cinematográfico y bajo su paraguas habían llegado filmes tan famosos como 'Bajarse al Moro' o 'El Mar y el Tiempo'. El problema llegó en 1990 cuando ambos decidieron producir 'Yo soy esa', una película protagonizada por Isabel Pantoja. La cinta fue un auténtico éxito de recaudación, por lo que, en busca de seguir con esta estela, decidieron probar suerte con 'El día que nací yo' apenas un año después.

Al contrario de lo que habían previsto, esta fue un auténtico fracaso y supuso la ruina para la pareja: «Me arruiné completamente. Perdí todo el dinero que tenía y lo que no tenía», contó Víctor Manuel años después. La tonadillera también trató de sacar tajada de ello y le reclamó al cantante 50 millones de pesetas (cerca de 300.000 euros) en concepto del 7% de la recaudación que estipulaba su contrato.

Todo ello supuso también un punto de inflexión en su matrimonio, que estuvo a punto de romperse a raíz de estos años tan complicados para ellos a nivel económico: «Fue una época muy difícil, porque no podíamos echarnos nada en cara, los dos estábamos metidos ahí. No sabía cómo saldríamos. Todo lo que ganamos lo perdimos». A pesar de este duro momento, los dos consiguieron hacer frente a esta grave crisis económica con una gira de conciertos que les permitió recuperar su salud financiera.

Ana Belén, obligada a cancelar su último concierto por un problema de salud

A pesar de que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, con el lanzamiento de su disco y su nueva gira, lo cierto es que estas últimas horas no han sido sencillas para Ana Belén. La cantante sufrió este fin de semana un revés de salud inesperado que la obligó a aplazar el concierto que tenía programado en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

«Ana Belén desea expresar, a todos sus seguidores zaragozanos, su profundo pesar por no poder cantar esta noche y espera con ilusión el momento de reencontrarse con ellos», anunciaron en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la cantante de 74 años.

El equipo de la artista contó que esta no podría acudir a la cita por una laringitis aguda con afonía que había afectado a sus cuerdas vocales. La intérprete se encontraba ya en la capital aragonesa cuando esta afección, que le impedía cantar, la obligó a desplazarse a Madrid para ser atendida en la Clínica Ruber de la capital.