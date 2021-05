Cómo elegir el mejor sofá para tu casa El espacio, el tipo de tejido y el color son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta.

María González Actualizado: 13/05/2021 12:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El salón es el lugar de convivencia, ocio y descanso en el hogar y el sofá juega un papel fundamental para organizar la estancia y dar sentido estético y funcional al espacio. ¿Cómo elegir un buen sofá? Escogerlo es una de las decisiones más importantes para lograr una casa cómoda y atractiva, pero lo cierto es que las posibilidades son enormes y, además de buscar un código descuento Conforama para lograr una rebaja en el precio final, es necesario tener en cuenta cuáles son las características de un buen sofá para hacer la elección más acertada.

¿Cuánto debe medir un sofá?

Hay que tener en cuenta el resto de muebles y elementos del salón a la hora de elegir el sofá. / Conforama

Casi parece de, pero grullo, pero es que no siempre se tiene en cuenta. El tamaño de un sofá debe estar en función del espacio disponible y hay que medirlo sin olvidar elementos como las ventanas, las puertas, si hay o no radiadores o escaleras o el resto de muebles de la habitación.

El espacio determinará el tamaño y la forma del nuevo sofá. Si la habitación se está creando desde un espacio vacío, el sofá es el mejor elemento para distribuir a partir de él el resto de muebles, pero si ya existen muebles y decoración en la estancia, hay que tenerlos muy en cuenta para que el nuevo sofá encaje con su estilo.

No solo hay que tener en cuenta el lugar en el que se ubicará el sofá, sino también el espacio que existe en la casa porque un sofá con arcón puede ser muy útil para ganar más o un sofá cama puede ser un recurso para cuando viene un invitado.

Tipos de sofás

Los chaise longues son uno de los modelos más vendidos por su belleza y comodidad. / Conforama

Hay sofás con características muy diferentes. Están los clásicos de dos plazas, que suelen tener 180 cm; los de tres que alcanzan los 240 cm; pero también chaise longues o sofás con pufs que permiten ganar en comodidad en momentos determinados.

La introducción de los robots aspiradores ha hecho que cada vez tengan más presencia los sofás con patas altas que facilitan el paso por debajo de ellos para lograr una mejor limpieza.

¿Cómo elegir un sofá cómodo?

Las medidas no suelen ayudar mucho así que lo mejor es tener en cuenta algunos trucos. La cadera no debe quedar en ningún momento por debajo de las rodillas; los pies tienen que reposar en el suelo o la profundidad no será la adecuada, la cabeza debe quedar en el respaldo; las lumbares tienen que estar cómodas y, si tiene reposabrazos, el brazo debe quedar a la altura del codo. Los asientos deslizantes, respaldos reclinables o elementos de relax con motor ayudan a potenciar aún más la comodidad.

¿Cómo elegir la tela de un sofá?

La tela antimanchas permite disfrutar de sofás más duraderos y resistentes ante posibles “accidentes”. / Conforama

Es uno de los aspectos más importantes. Si el sofá va a ser para una pareja que busca un estilo elegante y distinguido, un sofá de piel puede ser la mejor opción. Si el objetivo es lograr una imagen atrevida y rompedora, con un tapizado de terciopelo se puede sorprender y conseguir un salón muy personal.

Si el sofá es para una casa con mascotas o niños, los sofás con tela antimanchas son la mejor opción y un seguro para evitar disgustos. En este campo existen diferentes tejidos en los que se puede disfrutar de sofás muy atractivos.

Ahora bien, elijas lo que elijas, si lo que estás buscando es cómo elegir un sofá para toda la vida, es un objetivo prácticamente imposible porque la vida útil de un sofá, salvando las excepciones, suele situarse en torno a los 15 años.

¿Cómo elegir el color de un sofá?

El gris claro es uno de los colores más recomendados para un sofá porque permite muchas combinaciones. / Conforama

El riesgo en el color del sofá se paga caro porque un error de elección puede condicionar toda la estancia. No vale la pena asumirlo porque colores neutros como beige, visón o gris claro encajan con cualquier tipo de decoración y ofrecen una imagen muy atractiva. Cojines o mantas pueden servir para dar un toque original o de color al sofá si se busca un estilo más desenfafado o alegre.

Teniendo en cuenta estos elementos, en Conforama ofertas de sofás se puede encontrar una gran variedad de modelos para dar con el que mejor se ajusta a tu salón o a la estancia en la que quieras ubicarlo. Si eliges bien, tendrás el mejor lugar para descansar y un elemento que dará personalidad y estilo a tu hogar.