educación ambiental

Mizuiku, teatro que cala

Suntory apuesta por llevar a las aulas un viaje teatral por el ciclo del agua para concienciar sobre su importancia

El espectáculo teatral ha recorrido 55 centros educativos de Madrid y Toledo para concienciar sobre el uso responsable del agua
NATURAL

Madrid

Para concienciar a las nuevas generaciones sobre cómo el agua se ha convertido en un recurso cada vez más vulnerable, Suntory Beverage & Food Spain (SBFS) apostado por convertir la educación ambiental en una obra de teatro.

La compañía ha cerrado la cuarta edición de Mizuiku, ... su programa educativo estrella, con cifras récord. Este año, la iniciativa ha triplicado su alcance, llegando a 6.570 estudiantes y 360 docentes de 55 centros escolares de Madrid y Castilla-La Mancha. En total, casi 7.000 personas han participado en una experiencia que mezcla ciencia, arte y compromiso ambiental.

