Mizuiku, teatro que cala

Para concienciar a las nuevas generaciones sobre cómo el agua se ha convertido en un recurso cada vez más vulnerable, Suntory Beverage & Food Spain (SBFS) apostado por convertir la educación ambiental en una obra de teatro.

La compañía ha cerrado la cuarta edición de Mizuiku, ... su programa educativo estrella, con cifras récord. Este año, la iniciativa ha triplicado su alcance, llegando a 6.570 estudiantes y 360 docentes de 55 centros escolares de Madrid y Castilla-La Mancha. En total, casi 7.000 personas han participado en una experiencia que mezcla ciencia, arte y compromiso ambiental.

La gran novedad de esta edición ha sido la incorporación de «El viaje del agua», un espectáculo teatral inmersivo desarrollado por la compañía Recursos Educativos. A través de las aventuras de Mizu e Iku, dos hermanas-gota, los niños recorren el ciclo del agua enfrentándose a amenazas que ya forman parte del presente: contaminación, sobreexplotación de acuíferos o incendios forestales. Emocionar para educar Para Carmen Guembe, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos de SBFS, el éxito de esta edición se debe a la capacidad del teatro para conectar con los más pequeños: «El agua es el centro de nuestra actividad y, con Mizuiku, queremos inspirar a las nuevas generaciones a proteger este recurso esencial. Esta edición teatral ha sido una forma innovadora y emocionante de reforzar nuestro compromiso con la educación ambiental». En ello coincide Elena Valero, responsable de Producción de Recursos Educativos, quien destaca el potencial transformador del formato artístico, «queríamos que los niños no solo aprendieran, sino que vivieran la experiencia. El impacto didáctico de este tipo de propuestas contribuye de manera decisiva a la transformación hacia una ciudadanía más responsable». Raíces japonesas y mirada global Mizuiku nació en Japón en 2004 y desde entonces se ha extendido por distintos países, combinando conocimiento del ciclo del agua, buenas prácticas de gestión hídrica y participación activa de la comunidad educativa. España adoptó el programa en 2022, convirtiéndose en el segundo país europeo en implementarlo. Su nombre, que fusiona las palabras japonesas mizu (agua) e iku (educar, crecer), sintetiza la esencia del proyecto: educar hoy para cuidar el agua mañana. Con esta edición, Suntory refuerza su apuesta por un modelo educativo que no solo informa, sino que transforma. A través del teatro, Mizuiku está logrando que miles de niños comprendan —y sientan— la importancia de proteger el recurso más valioso del planeta.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión