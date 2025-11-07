Suscribete a
La alondra ricotí, al borde del abismo

Un estudio de SEO/BirdLife y Universidad Autónoma de Madrid alerta de su posible extinción en dos décadas

La probabilidad de extinción de la población ibérica oscila entre el 84 % y el 90 % en los próximos veinte años. Adrián Barrero/TEG-UAM

CH. BARROSO

Madrid

La alondra ricotí —uno de los últimos símbolos vivos de los paisajes esteparios ibéricos— atraviesa el momento más crítico de su historia reciente. Un nuevo estudio presentado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales advierte de que, si no se adoptan medidas inmediatas y contundentes, ... la especie podría desaparecer de España en un plazo inferior a veinte años. El trabajo, elaborado por especialistas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y editado por SEO/BirdLife, actualiza la información sobre sus poblaciones reproductoras entre 2017 y 2024 y dibuja un escenario de declive acelerado.

