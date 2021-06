Embajadora de Israel en España: «El proyecto de gran coalición es muy interesante» Rodica Radian-Gordon cree que hay que darle una oportunidad de funcionar a esta nueva coalición

Después del grave choque bélico en la Franja de Gaza, Israel vuelve a vivir momentos de incertidumbre, esta vez política, ante el acuerdo de varios partidos de oposición para formar gobierno y desalojar del poder a Benjamin Netanyahu. ABC habla con Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España, para conocer su punto de vista sobre esos dos episodios.

¿Podría hacer una valoración personal del conflicto?

Por el momento es demasiado temprano para evaluar lo que ha pasado. Ahora estamos en plenas negociaciones con Egipto y todavía no podemos decir cuáles son los resultados. Pero parece que el objetivo principal de Israel, que fue el de restaurar la disuasión en la región, sí se ha logrado. La idea también es que los patrones de Hamás, como Irán y otros en la región, vean lo que puede hacer Israel. Todo lo sucedido en el conflicto, por supuesto, se examinará en otros lugares de Oriente Próximo, y quizás más allá, para poder entender lo que hemos hecho. Y creo que al final el balance mostrará que Hamás ha cometido un error al estimar lo que Israel iba a hacer cuando empezaron este conflicto. Para nosotros, es muy importante que haya calma a largo plazo y que las infraestructuras de Hamás no se reconstruyan de nuevo.

Israel siempre pierde la batalla de la opinión pública, ¿por qué cree que sucede esto?

Esto es algo muy frustrante para nosotros. Hay una presencia muy grande de la prensa internacional ‘in situ’ y esta, eligiendo las fotos, muestra una narrativa que no necesariamente es exacta. Además, hay bastantes medios de comunicación que no están siendo balanceados ya que algunos ni siquiera tratan de contar como se ven las cosas desde la parte israelí.

¿Qué opina sobre la solución de los dos Estados?¿La ve factible en el contexto actual?

Hasta que la parte palestina no reconozca de un modo contundente el derecho de Israel de existir como entidad judía, como Estado, creo que será muy difícil llegar a un entendimiento. Pero por supuesto hay que tratar de construir otra vez la confianza que se ha perdido entre ambos lados durante todos estos años.

El ex líder de los colonos Bennet ha decidido apoyar al centrista Lapid para desalojar del poder a Netanyahu, ¿qué opina de este posible nuevo gobierno?

Es un gobierno muy interesante porque supondría una coalición grande con casi todos los colores políticos. Además, tendrá entre sus socios, por primera vez en la diplomacia israelí, a políticos pertenecientes a partidos árabes. El gobierno contaría con personas tanto de la izquierda israelí, como del centro y de la derecha. Aunque es evidente que todos los socios no podrán lograr el cien por cien de lo que anhelan.

«Este posible gobierno contaría con una representación de muchas corrientes de la sociedad israelí»

El gobierno, que se deberá concentrar principalmente en una agenda interna israelí, deberá poner el foco en reconstruir la infraestructura civil del país. Tras esto, y según lo que se establezca dentro de los partidos, se podrán tratar los temas que afecten a la política exterior, teniendo en cuenta que todo lo que se logre en este ámbito estará basado en un contexto muy grande dentro de la población israelí. No debemos olvidar que este posible gobierno contará con una representación de muchas corrientes de la sociedad de Israel.

Creo que será una coalición muy interesante a la que habrá que darle la oportunidad de funcionar y luego juzgar, según los resultados. Aunque aún es un poco temprano para decidir hacia dónde irá.

¿Ayudará Israel a reconstruir Gaza?

No creo que los palestinos quieran que Israel les ayude. Pero como dije al principio, nosotros sí que estamos interesados en tener una entidad estable con una economía viable y no fracasada, y no una entidad no estatal que solamente está destruyendo a su población. Israel trabajará junto a la comunidad internacional para tratar de establecer otra realidad en la Franja, pero subrayo la necesidad de asegurarse de que toda la ayuda llegue a la población civil y no a manos de organizaciones terroristas que solo quieren restablecerse.

¿Qué opina sobre que haya una comisión internacional investigando a Israel por posibles Crímenes contra la Humanidad en Gaza?

En los últimos cinco años, la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra ha tenido alrededor de 30 sesiones especiales. De estas 30, nueve han estado dedicadas a Israel y a los palestinos. Esta decisión tiene un planteamiento tendencioso y cínico. Mira lo que está pasando en Siria o en otros lados… pero solo se concentran en esto. Desde el principio, hemos entendido que se trata de una decisión política sin bases reales y por eso, como estado democrático, no vamos a participar en este juego que sabemos que está manejado para ir en contra de Israel.

«No necesitamos una decisión de una comisión que desde el principio no viene con buena fe»

Si hay condiciones que tienen que ser investigadas, las examinaremos nosotros por nuestra parte, como hemos hecho en otras ocasiones. No necesitamos una decisión de una comisión que desde el principio no viene con buena fe.