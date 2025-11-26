Así es el menú de Ochando, el nuevo estrella Michelin de Sevilla: cuánto cuesta y cuáles son los platos

Sevilla está de enhorabuena. Por fin, después de unos años de sequía, ha conseguido una nueva estrella Michelin. En concreto, ha sido el restaurante Ochando, de Los Rosales, el que se ha llevado esta distinción, abriendo por primera vez el abanico ... a la provincia después de que en la capital ya estrenara este camino Abantal y lo continuara Cañabota.

En algunas quinielas, en pocas la verdad, estaba la opción de que Ochando se llevara su primera estrella Michelin. Y una de las pistas era que sus responsables estaban invitados a la gala, la cual tuvo lugar en Málaga. Al poco de empezar Jesús Vázquez a anunciar los nombres de los nuevos estrellados, se confirmó la noticia: Juan Carlos Ochando, chef de este negocio, subía al escenario para colocarse la chaquetilla y recibir el nombramiento. ¿Y qué se come en el restaurante Ochando? Pues a continuación te detallamos en Gurmé cuál es el menú degustación, en qué consiste su carta y cuáles son los precios que tienen.

Así, lo primero que hay que decir es que se trata de un local humilde de Los Rosales, lugar del que son sus responsables. Apostaron por crear un concepto de comida casera, de guisos, pero yendo más allá. Y les ha ido tan bien que la Guía Michelin ha contado con ellos para darle una estrella. Se puede comer tanto a la carta, como con dos tipos de menú degustación, el Gran Menú y el Menú.

Menú degustación y precio del restaurante Ochando

El Gran Menú de Ochando tiene un precio de 82 euros y está compuesto por los siguientes platos. Empieza con sopa de temporada, buñuelo de calamar encebollado, cono de steak tardar, panna cotta de queso San Simón y membrillo y galleta de chorizo ahumado. El siguiente tramo de la comida pasa por ostra con sherry mary, ajoverde de pistacho y tomate pasificado, espinacas esparragadas y huevo, calamar de potera y pimiento verde frito, albóndigas de atún con guiso de cabrillas, cresta de gallo en escabeche, pescado y rabo de toro. Y el postre es tocinillo de naranja y yogur, y petit four .

La siguiente opción es el Menú de Ochando, que cuesta 65 euros. Empieza con sopa de temporada, crujiente de tapioca con emulsión de chile, buñuelo de calamar encebollado, panna cotta de queso San Simón y membrillo y galleta de chorizo ahumado. De ahí pasa a la ostra con cherry Mary. Y continúa con ajoverde de pistacho y tomate pasificado, espinacas esparragadas y huevo, pescado y rabo de toro. El postre está formado por cremoso de chocolate, crumble y helado y café, y petit four.

Pero en Ochando también se puede comer a la carta desde los 4.50 euros de la ostra al natural hasta los 34 euros del lomo de ciervo con pesto de tomate seco y cebolla francesa, con una amplia variedad de platos como la semimojama de atún rojo con picada de tomate seco y almendras, el bollito frito relleno de pringá, el guiso de codorniz escabechada y alubias, el jarrete de cordero lechal glaseado o el steak tartar con emulsión de tuétano.