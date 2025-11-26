Suscribete a
ABC Premium

Así es el menú de Ochando, el nuevo estrella Michelin de Sevilla: cuánto cuesta y cuáles son los platos

Tiene tres opción, dos de experiencia degustación y la otra, comer a la carta

Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

La crítica del restaurante Ochando, el nuevo estrella Michelin de Sevilla: «Alta cocina en la provincia»

Así es el menú del restaurante Ochando, nuevo estrella Michelin de Sevilla
Así es el menú del restaurante Ochando, nuevo estrella Michelin de Sevilla A. S.
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sevilla está de enhorabuena. Por fin, después de unos años de sequía, ha conseguido una nueva estrella Michelin. En concreto, ha sido el restaurante Ochando, de Los Rosales, el que se ha llevado esta distinción, abriendo por primera vez el abanico ... a la provincia después de que en la capital ya estrenara este camino Abantal y lo continuara Cañabota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app