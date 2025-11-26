Suscribete a
La crítica del restaurante Ochando, el nuevo estrella Michelin de Sevilla: «Alta cocina en la provincia»

Una casa que lleva el comfort food a su versión más alta, platos que no buscan artificios ni adornos, solo sabor bien entendido y ejecutado con convicción

Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

El restaurante Ochando se encuentra en Los Rosales, una pedanía de Tocina, en la provincia de Sevilla Recomendado
El restaurante Ochando se encuentra en Los Rosales, una pedanía de Tocina, en la provincia de Sevilla A.S.

Álvaro Salinero

Sevilla

En la provincia están ocurriendo cosas que merecen mirarse con calma. Quizá sea porque aquí el ruido es menor que en la capital, pero la gastronomía parece avanzar con paso más firme. Siguen en pie los bares centenarios que mantienen a su parroquia ... intacta, conviven restaurantes que custodian el recetario de siempre y, en los últimos años, han brotado propuestas más gastronómicas que aportan matices nuevos a una escena que no deja de crecer.

