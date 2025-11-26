La crítica del restaurante Ochando, el nuevo estrella Michelin de Sevilla: «Alta cocina en la provincia»

En la provincia están ocurriendo cosas que merecen mirarse con calma. Quizá sea porque aquí el ruido es menor que en la capital, pero la gastronomía parece avanzar con paso más firme. Siguen en pie los bares centenarios que mantienen a su parroquia ... intacta, conviven restaurantes que custodian el recetario de siempre y, en los últimos años, han brotado propuestas más gastronómicas que aportan matices nuevos a una escena que no deja de crecer.

Uno de esos proyectos es Ochando. Recuerdo cuando Juan Carlos me habló por primera vez de su idea: abrir un gastronómico en Los Rosales, un municipio que no alcanza los cinco mil habitantes. Me pareció casi una hazaña quijotesca si lograba mantenerlo vivo más de un año. No solo lo consiguió, sino que hoy Ochando se ha convertido en uno de los grandes de Sevilla, luce un Sol Repsol y desde este 25 de noviembre, una estrella Michelin. Reconocimientos no le faltan; mérito, tampoco.

Una sala pequeña, de estética moderna y minimalista, sin estridencias. Una cocina todavía más diminuta. Un equipo de apenas tres personas: Juan Carlos con su ayudante en los fogones, y Elena en la sala. Tienen carta y dos menús de diferente longitud y complejidad, aquí el cliente se tiene que sentir como en casa y se le pone todas las facilidades para ello.

En esta visita opté por su menú más extenso, la forma más fiel de entender lo que es realmente Ochando. Una casa que lleva el comfort food a su versión más alta, platos que no buscan artificios ni adornos, solo sabor bien entendido y ejecutado con convicción.

La comida avanza por fases en las que la brillantez ocupa por completo la mesa. Ya desde la secuencia inicial de aperitivos —el cono de steak tartar, el buñuelo de calamar encebollado y la panna cotta de queso San Simón— se intuye con claridad lo que está por venir: una cocina que empieza fuerte y promete mantener el nivel.

Brillan también otros pases, como su tomate pasificado con ajoverde de pistacho, una crema sedosa que equilibra a la perfección el dulzor profundo del tomate. Y vuelve a aparecer esa mano guisandera en platos como las albóndigas de atún con guiso de cabrillas o la cresta de gallo en escabeche, dos bocados que rozan la excelencia.

Aquí se demuestra que la alta cocina puede florecer casi en cualquier lugar, sostenida por un equipo mínimo y con una idea firme de lo que quiere ser. Una propuesta que combina técnica, memoria y una sensibilidad especial para la cocina, no le hace falta los adornos. En Los Rosales, Ochando ha conseguido algo poco común, convertir este pequeño comedor en un destino imprescindible para entender hacia donde avanza la gastronomía sevillana.