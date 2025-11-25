Suscribete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Ochando estrena estrella Michelin y coloca a Los Rosales en el mapa gastronómico nacional. La distinción, anunciada este 25 de noviembre en la gala celebrada en Málaga, refuerza la presencia de Sevilla en la guía junto a Abantal y Cañabota

Juan Carlos Ochando, chef y propietario del restaurante Ochando en Los Rosales, en la provincia de Sevilla
Cristina Torres

Sevilla

La Guía Michelin 2026 ha anunciado esta noche en Málaga que Ochando, el restaurante de Juan Carlos Ochando y Elena Pérez en la pedanía de Los Rosales (Tocina), se incorpora al firmamento gastronómico español con su primera estrella Michelin. Un reconocimiento ... que confirma la pujanza de la cocina sevillana y que convierte a este pequeño restaurante de la Vega del Guadalquivir en la tercera estrella activa de la provincia, junto a la histórica Abantal y la conseguida por Cañabota en 2021.

