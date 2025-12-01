¿La mejor pizza de España se hace en Sevilla? Estas son las dos pizzerías sevillanas que se disputan el título

El Campeonato de España de Pizzas® 2025 ya tiene a sus quince finalistas… y Sevilla está jugando en primera división. Dos proyectos andaluces —uno en Utrera y otro en Dos Hermanas— se han colado entre los mejores de todo el país, superando ... a más de 140 participantes y situando a la provincia como uno de los polos pizzaioli más potentes del momento.

Mientras los jurados recorren esta semana cada uno de los locales finalistas, la pregunta es inevitable: ¿está en Sevilla la mejor pizza de España?

La respuesta llega este 1 de diciembre, pero por ahora Berrinche (Utrera) y La Bicicleta (Dos Hermanas) ya se han ganado un lugar destacado en la final.

Pizza de carrillada de Berrinche 'amasa la fiera' candidata a mejor pizza de España, con base blanca, carrillada ibérica estofada, pesto de albahaca, lascas de parmesano y un jugo de carrillada reducido instagram

Berrinche (Utrera): la energía creativa de Jesús Berrido

El joven cocinero Jesús Berrido ha convertido a Utrera en punto caliente del mapa pizzero. Formado en la Escuela Fundación Cruzcampo y con experiencia en casas como Leña, Alelí o Cobo Estratos, regresó a su pueblo para arrancar su proyecto propio. Primero con Twenty Five, su delivery, y después con Berrinche, un restaurante que combina barra omakase, horno a pleno rendimiento y una carta corta que cambia según la inspiración del día.

Su pizza seleccionada para el campeonato es lapizza de carrillada, una base blanca que sostiene carrillada ibérica estofada, pesto de albahaca, lascas de parmesano y un jugo reducido que aporta profundidad.

Una lectura napolitana de una receta andaluza, donde técnica y territorio se dan la mano sin perder frescura.

En carta conviven propuestas clásicas —margarita, prosciutto, cinco quesos— con guiños atrevidos: desde la pizza de chicharrón con miel picante hasta la «Margarita de Utrera», inspirada en los colores locales. Berrido mezcla raíces, oficio y descaro, y ahí radica su identidad.

Pizza Circus de La Bicicleta, candidata a Mejor Pizza de España, con base de mozzarella, mezcla de quesos con gorgonzola, copa italiana y guanciale, uvas, miel, nueces, mascarpone y crujiente de parmesano instagram

La Bicicleta (Dos Hermanas): artesanía ítalo-argentina con palmarés propio

En Dos Hermanas, La Bicicleta Pizzería lleva años demostrando que una pizza bien hecha es una obra de artesanía. Su trayectoria lo respalda: Mejor Pizza de Andalucía, tercer puesto nacional y un Solete Repsol en 2023.

Este 2025 compiten con su nueva creación, «Circo», una pizza concebida como un juego de equilibrios: base de mozzarella y mezcla de quesos con gorgonzola, copa italiana y guanciale; uvas que aportan frescura; y un remate final, ya fuera del horno, con miel, nueces, mascarpone y crujiente de parmesano. Una interpretación sofisticada que combina dulce, salado y cremoso sin perder la esencia de la masa artesana que define la casa.

Además de su selección de pizzas artesanales, La Bicicleta mantiene una oferta que mezcla Italia y Argentina —pastas, elaboraciones caseras— alimentada por producto de calidad y un equipo que trabaja con rigor.

Sevilla, lista para el podio de mejores pizzas de España

Que dos pizzerías sevillanas figuren entre los 15 mejores proyectos de España confirma algo que ya intuíamos: la provincia vive un momento brillante en torno a la pizza artesana, con cocineros jóvenes, locales sólidos y propuestas personales que compiten sin complejos con las grandes capitales.

Este 1 de diciembre, en Barcelona, se conocerá el veredicto final. ¿Será la elegancia artesanal de La Bicicleta? ¿O el pulso creativo de Berrinche?

Sea cual sea el resultado, Sevilla ya puede presumir de algo: dos de las mejores pizzas de España nacen aquí.