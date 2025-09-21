Tiendas de galletas artesanas en Sevilla: rellenas, crumble cookies y clásicas

Las galletas artesanas se han convertido en uno de los snacks dulces más populares en Sevilla

Algo está cambiando en Sevilla: el olor a galleta recién horneada empieza a competir con el del pan en muchos barrios. La ciudad vive un auténtico boom de cookies artesanas, con locales que han convertido este dulce en protagonista absoluto. Aquí ya no hablamos solo de la típica cookie de chocolate: ahora aparecen versiones con pistacho, Nutella o Lotus, reinterpretaciones de la Pantera Rosa y hasta la última moda repostera, el chocolate Dubái.

Entre todas estas propuestas, una de las que más seguidores ha ganado es la de las cookies de estilo neoyorquino. Son esas galletas altas y contundentes, con exterior ligeramente crujiente y un interior húmedo y tierno, cargado de tropezones de chocolate. No tienen nada que ver con la repostería ligera: lo suyo es el golpe de vista y la intensidad, un bocado pensado para rendirse al placer más goloso.

Este formato, que se popularizó en Manhattan, ha terminado encontrando su sitio también en Sevilla, donde cada vez más pastelerías y obradores juegan con rellenos y texturas al más puro estilo americano.

En esta guía te contamos dónde probar algunas de las cookies más irresistibles de Sevilla, desde las más clásicas hasta las más sorprendentes, para que elijas tu favorita… o para que, directamente, no tengas que elegir.

Monstruo de Laboratorio

El Grupo Bacanal, responsable de fenómenos como Ratatouille Cheesecake o Bacanal Burger, volvía a agitar la escena dulce sevillana el año pasado con Monstruo de Laboratorio, su tienda de cookies rellenas. En la calle San Eloy -junto a otros puntos de venta como el del centro comercial Lagoh- un monstruo animado de creación propia pone cara al local y a un universo que juega con la fantasía y la repostería más golosa.

La propuesta arranca con más de una decena de sabores que van desde los clásicos con pistacho, Lotus u Oreo hasta guiños más atrevidos como la cookie pintalenguas o versiones inspiradas en iconos como la Pantera Rosa, el tiramisú o el popular chocolate Dubái. También hay espacio para combinaciones de lo más nostálgicas, como las de Snickers, Happy Hippo o coco.

El resultado es un espacio colorido, pensado para llevarse la experiencia en caja o darse un capricho inmediato, y que confirma el boom de las cookies artesanas en Sevilla.

Galletas Dulce Regina

En pleno centro de Sevilla, Dulce Regina lleva desde 2012 demostrando que una tienda dedicada solo a las galletas tiene mucho futuro. Nacho Valero y María Reina, sus fundadores, han convertido este obrador en un referente local con 23 variedades distintas, desde las clásicas de chocolate o frutos secos hasta creaciones de temporada y sus espectaculares galletas premium de 150 gramos. Todo se elabora a diario en el propio local con ingredientes naturales y sin conservantes, lo que ha convertido a esta pequeña tienda en parada obligada para los amantes de este dulce y de lo artesanal.

Abuela Canalla

De Huelva a Sevilla en tiempo récord. Abuela Canalla nació en 2023 y en menos de dos años ha pasado de ser una idea familiar a convertirse en una marca bien consolidada que no para de crecer. Su propuesta se centra en dos tentaciones: las tartas de queso individuales y, sobre todo, las cookies estilo Nueva York rellenas.

Estas galletas gordas y tiernas esconden en su interior corazones fondant de lo más variado: Oreo, KitKat, Toblerone o Nutella, pero también creaciones propias como La Sevillana, con chocolate blanco, pistacho, naranja y azahar. No se trata de galletas delicadas, sino de bocados contundentes que buscan el golpe de sabor y que han enganchado a un público cada vez más fiel.

En Sevilla cuentan ya con tienda en la Plaza del Salvador, en Luis Montoto y en el CC Los Arcos, además de otras aperturas fuera de la capital en AireSur (Castilleja de la Cuesta) y en Los Alcores (Alcalá de Guadaíra). A ellas se suman sus puntos de venta en Huelva capital, Punta Umbría y el CC Holea. Una expansión fulgurante que confirma el tirón de las cookies rellenas y de esta marca que se define con un lema claro: «No hacemos galletas bonitas, hacemos galletas canallas».

Dulce Paloma

Dulce Paloma es una pastelería especializada en galletas artesanales y repostería casera en El Porvenir. Aunque las cookies son el gran reclamo —recién horneadas y elaboradas con ingredientes seleccionados—, su carta incluye también brownies, mini cheesecakes, tartas caseras y hasta torrijas en temporada.

El local apuesta por una filosofía clara: repostería hecha a mano, con un aire casero y cercana, pensada tanto para disfrutar allí mismo como para llevar a casa. Con su ubicación en la calle Presidente Cárdenas, 10, Dulce Paloma amplía la oferta de cookies y postres creativos en Sevilla, convirtiéndose en una parada a tener en cuenta en el barrio del Porvenir.