Ángel León, chef con Estrella Michelin: «Para recuperar las sartenes antiguas hay que poner...» El chef del mar nos deja en Tik Tok un consejo tan simple como brillante: sal y fuego para devolverle la vida a tus sartenes antiguas

Ángel León no sólo cocina el mar como nadie. También tiene tiempo para regalar pequeños trucos de cocina casera que sorprenden por su sencillez y eficacia. Esta vez, el chef tres Estrellas Michelin al frente de Aponiente se ha hecho viral en TikTok con un gesto mínimo que podría alargarle la vida a muchas sartenes olvidadas en el fondo de un cajón.

En su vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, León sostiene una sartén usada, rayada, con restos de grasa incrustada y esa pátina opaca que tanto molesta a los amantes del fuego. ¿Y qué hace? Nada de productos milagrosos, ni esponjas especiales, ni químicos agresivos. Sólo sal. Mucha sal. Y calor. Mucho calor.

Saltear sal, así de simple

El truco consiste en poner la sartén al fuego, bien caliente, y añadir un buen puñado de sal gorda. Una vez dentro, se saltea como si fueran verduras: con una cuchara de madera o simplemente moviendo la sartén para que la sal friccione contra toda la superficie. En pocos minutos, esa misma sal empieza a arrastrar residuos, absorber grasa antigua y pulir suavemente el metal. El resultado: una sartén más limpia, brillante y lista para una segunda vida.

@ohgar_spain ✨ ¿Tu sartén está vieja? Antes de tirarla, prueba el truco de Ángel León. 👨‍🍳 ✅ Evita que se pegue el pescado y cualquier alimento. ✅ Resultado pro. Fácil y rápido. #Ohgar #TipOhgar #TrucosDeCocina #CocinaFácil #AngelLeon #Sartenes ♬ sonido original - Oh'Gar

Lo que ocurre en realidad es una limpieza mecánica en seco. La sal, al calentarse, actúa como un abrasivo natural sin dañar el material, y ayuda a soltar lo que no debería estar ahí. Es especialmente útil para sartenes de hierro o acero, aunque también puede aplicarse con precaución en algunas antiadherentes que no estén completamente deterioradas.

En GURMÉ ya te hemos traído otros trucos para que tus utensilios de cocina estén siempre en buen estado. Así es como te hemos enseñado a limpiar ollas quemadas sin esfuerzo, el truco de la abuela para limpiar sartenes o el truco para limpiar cubiertos y que queden como nuevos.

De los fogoones del mar a tu cocina de diario

No deja de tener algo poético que uno de los cocineros más innovadores del mundo —capaz de hacer embutidos marinos, plancton comestible o transformar medusas en delicatessen— apueste también por lo esencial: una sartén, fuego y sal. Es casi un manifiesto de cocina consciente, de respeto por los utensilios y por la memoria del menaje.

Porque en tiempos de usar y tirar, recuperar una sartén vieja es también un gesto de sostenibilidad doméstica. Y si lo recomienda un chef con tres estrellas Michelin, ya no hay excusas para no probarlo.

Un truco con sello de chef... y aroma de cocina real

El éxito de este vídeo no es solamente por el truco en sí, sino porque habla el lenguaje de quienes cocinan cada día en casa. Es directo, accesible y funcional. No necesitas ser experto ni tener un restaurante para aprovecharlo. Sólo hace falta observar, escuchar y dejar que la sal y el fuego hagan su trabajo.

¿Quién dijo que las redes sociales no podían enseñar cosas útiles? Esta vez, TikTok nos devuelve a la esencia de la cocina: cuidar lo que tenemos, con ingredientes sencillos y sabiduría acumulada. A veces, la mejor receta está en la sartén antes de cocinar nada.