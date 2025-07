Dónde comer en Mijas Pueblo: ventas, bares y restaurantes con encanto

Mijas Pueblo, a solo cuatro kilómetros de la costa, es el respiro perfecto para quienes buscan algo más que sol y playa. Porque en este pueblo blanco colgado de la sierra malagueña, entre calles empedradas, macetas azules y fachadas encaladas, el turismo de interior tiene su propio sabor. Y si te preguntas dónde comer en Mijas Pueblo, hay muchas razones para alargar la visita más allá del paseo.

Porque desde GURMÉ Málaga nos gusta explorar los diferentes territorios de la provincia malagueña, como cuando exploramos dónde comer en Fuengirola, los mejores sitios donde comer en Nerja, o donde tapear en Marbella para quienes buscan sitios más informales --y más económicos--.

Mijas Pueblo: un municipio malagueño con opciones para todos los gustos

El encanto visual salta a la vista: miradores que se asoman al Mediterráneo, burro-taxis que siguen cruzando la plaza como emblema local, tiendas de artesanía, callejones repletos de flores y un silencio que sorprende al visitante. Pero es al sentarse a la mesa cuando el pueblo revela otra de sus mejores caras: una gastronomía, variada y con carácter, que mezcla tradición, producto local y pequeños gestos de autor.

Ya sea para quienes llegan desde la playa buscando el frescor de la sierra o para quienes hacen de Mijas su destino principal, el pueblo ofrece un puñado de bares, restaurantes y ventas donde sumergirse en la cocina local. Desde desayunos con vistas hasta cenas bajo las estrellas, aquí todo invita a quedarse un poco más.

Ventas, bares y restaurantes con encanto en Mijas

Tapas de toda la vida, recetas con acento andaluz, fusiones inesperadas y rincones con encanto forman parte del mapa gastronómico de Mijas Pueblo. A continuación, una selección de sitios donde merece la pena parar, pedir, probar... y repetir.

El Mirlo Blanco

En una casa encalada con terraza y chimenea, El Mirlo Blanco lleva desde 1968 ofreciendo una cocina vasca fiel a la tradición y al producto, al timón de los fogones de Jon Auzmendi. Situado en pleno centro de Mijas Pueblo, este restaurante es ya parte del paisaje local y una parada obligatoria para quienes buscan platos con raíces del norte servidos en el sur.

Su carta recoge clásicos de temporada como el txangurro, la merluza de pintxo o los chipirones en su tinta, en una línea que respeta la cocina vasca más auténtica. Y como broche final, no hay que perderse su mítico soufflé al Grand Marnier, un postre del que nos contaron los secretos de su receta.

Dónde comer en Mijas pueblo El Mirlo Blanco Dirección: Cta. de la Villa, 2, 29650 Mijas, Málaga

Teléfono: 952 48 57 00

Bodeguita El Tejo

Bodeguita El Tejo

Propiedad de Teresa Ramos, este local situado junto al corazón de Mijas Pueblo ha ido abriéndose hueco gracias a una cocina de tapas con toques creativos y un trato cercano. Entre los platos más comentados figuran el pollo al limón y el entrecot, ambos elogiados por su sazón, así como la atmósfera con música en vivo que tienen de vez en cuando, lo que da un punto festivo al lugar .

Con capacidad para cenas informales o paradas rápidas, la carta —accesible con código QR— abarca cocina mediterránea, fusión ligera y opciones vegetarianas, acompañadas de una selección de vinos bien escogida.

Dónde comer en Mijas pueblo Bodeguita El Tejo Teléfono: 951 06 88 49

Menú: bodeguitaeltejo.com

Restaurante El Niño

A las afueras del centro histórico, con vistas abiertas al Mediterráneo, El Niño es un clásico de Mijas Pueblo que apuesta por la cocina tradicional andaluza y el trato familiar. El local, distribuido en dos plantas y con terraza, se presta tanto para comidas tranquilas como para celebraciones en grupo. De hecho, suelen acoger bodas civiles, bautizos, cumpleaños o excursiones organizadas, y disponen de conexión wifi y posibilidad de música en vivo bajo reserva.

En su carta mandan los platos de toda la vida: porra antequerana, albóndigas en salsa de almendras, magro con tomate, cazuela de fideos, pescados fritos y carnes tiernas, junto a revueltos, cremas, ensaladas y postres caseros. También ofrecen menús diarios a precios cerrados, con opciones adaptadas para vegetarianos, celíacos y diabéticos. Un lugar versátil, con sabor a cocina casera y el atractivo de unas vistas difíciles de olvidar.

Dónde comer en Mijas pueblo Restaurante El Niño Dirección: C. Campos, 26, 29650 Mijas, Málaga

Teléfono: 952 48 51 93

Tomillo Limón

En pleno centro de Mijas Pueblo, Tomillo Limón apuesta por una cocina que mezcla raíces españolas con un enfoque moderno y personal. Tapas con sello propio, una carta variada y un ambiente cuidado lo han convertido en una de las paradas imprescindibles del pueblo.

Entre sus platos más comentados están el brioche de ibérico con Pedro Ximénez, los pimientos asados con boniato, las croquetas caseras o el gamón con tomillo limón, todos pensados para compartir y disfrutar sin prisa. La carta de vinos, con referencias locales y nacionales, está seleccionada con mimo y suma puntos a la experiencia. Ideal tanto para una comida informal como para una cena especial.

Dónde comer en Mijas pueblo Tomillo Limón Dirección: Av. Virgen de la Peña, 11, 29650 Mijas, Málaga

Teléfono: 951 43 72 98

Casa Navarra

Para quien no le importe coger el coche, Casa Navarra no está exactamente en Mijas pueblo, sino en la carretera que une Mijas y Fuengirola. No obstante, a quien no le venza la pereza, merece la pena la visita.

Fundado en 1990 por Carlos y Merche, Casa Navarra se ha consolidado como referente de la cocina navarra y vasca en la Costa del Sol. Un asador que ofrece un entorno amplio con varios salones y terraza, ideal tanto para celebraciones como para una comida pausada con sabor del norte.

En su carta conviven los grandes clásicos del Cantábrico —besugo, bacalao al pilpil o a la vizcaína, kokotxas, cogote de merluza— con una cuidada selección de verduras de temporada: cardos con jamón, alcachofas con almejas, menestra, y por supuesto, las tradicionales pochas navarras. Las carnes, y muy especialmente su estupenda chuleta, también ocupan un lugar destacado en una propuesta que rinde homenaje a la cocina de producto y raíces.

Dónde comer en Mijas pueblo Casa Navarra Teléfono: 952 58 04 39

Menú: casanavarra.es