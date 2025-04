La primera jefa de gobierno de la generación Instagram

Toda Finlandia ha podido seguir, foto a foto, el desarrollo de su embarazo. Sanna Marin también ha colgado en Instagram fotos muy explícitas de la lactancia de su hija, Emma Amalia Marin, que ahora tiene 22 meses y que es fruto de su matrimonio con Markus Räikköne. Imágenes de vacaciones en Italia en biquini, sesiones de maquillaje previas a los talk shows televisivos, selfies en el traspaso de cartera con el hasta ahora primer ministro de Finlandia, Antti Rinne… todo va en el mismo saco.

Sanna Marin tiene 34 años, para ella es lo más natural, y tras ocupar durante dos años la cartera de Transporte está a punto de convertirse en la primera jefa de gobierno millenial de Europa, avanzadilla que permitirá otear un nuevo estilo de liderazgo que seguramente dentro de no mucho tiempo veremos en gobiernos más cercanos.

Es muy probable que el Parlamento de Finlandia ratifique la elección de la socialdemócrata antes incluso de la cumbre de líderes de la UE de la próxima semana y Marin pasará dirigir una coalición de gobierno de centro izquierda junto a otros cuatro partidos, todos ellos dirigidos por mujeres y en tres de los casos menores de 35 años .

Tras crecer en una casa con dos madres lesbianas y ganándose su propio dinero desde la adolescencia, trabajando en una panadería, fue la primera de su familia en ir a la Universidad para graduarse en Adminitración. Los votantes saben lo golosa que es, por las muchas fotografías de dulces y pasteles que cuelga en las redes. Sus convicciones son muy de izquierda y, por su propia historia familiar, ha estado muy implicada en las manifestaciones y movimientos de homosexuales y lesbianas en su país .

«Invisible»

De niña se sentía «invisible» porque no podía hablar abiertamente sobre su familia no convencional, según ella misma confesaba en 2015 a Menaiset, «el silencio fue el más duro» . Esa invisibilidad causó en ella un sentimiento de incompetencia. «No éramos reconocidos como una verdadera familia o igual a los demás y me sentía muy intimidada» , ha descrito, con la misma naturalidad que reconoce es «muy sincera y terca».

Diputada desde 2015, era hasta ahora vicepresidenta del partido y ministra, antes de convertirse en la primera jefa de gobierno en funciones más joven del mundo. «Tenemos mucho trabajo por hacer para reconstruir la confianza» , ha dicho tras su elección, reconociendo que hay «toda una generación que no confía en los políticos de siempre» y orgullosa de encabezar el primer gobierno de mujeres de Europa, en el que el ministerio del Interior estará cargo de Maria Ohisalo , de 34 años y líder del Partido Liga Verde; el ministerio de Economía en manos Katri Kulmuni , cabeza del Partido del Centro de Finlandia y de 32 año; la cartera de Educación a cargo de Li Anderson , también de 32 años y presidenta del partido Alianza de la Izquierda; y en el que Anna-Maja Henriksson, la veterana de 55 años, estará al frente a la cartera de Justicia.