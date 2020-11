Sálvame El problema de salud por el que Kiko Hernández oculta sus ojos tras unas gafas de sol El colaborador de televisión habló en «Sálvame» para explicar el motivo por el que se ha visto obligado a utilizar gafas de sol en plató

El colaborador más polémico de «Sálvame», Kiko Hernández, sorprendió ayer a la audiencia tras personarse en el programa con unas gafas de sol de las que no se deshizo en toda la tarde.

Durante toda la tarde, los usuarios de las redes sociales comenzaron a preguntar el motivo por el que el colaborador tenía que usar gafas oscuras en un plató de televisión -a lo Risto Mejide-. Ante la atónita mirada del resto de sus compañeros, Hernández justificó su nuevo look. «Llevo gafas de sol no porque me he operado ni me he hecho nada en los ojos», comenzó diciendo. «Simplemente, ayer por la mañana me levanté con un pedazo de orzuelo. Tengo un ojo que está a punto... que se me va a caer. Pero bueno, mientras no se caiga...», y se negó a mostrar sus ojos en público pese a la insistencia de su amigo Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio televisivo.

Telecinco

Esta no es la primera vez que el colaborador habla de los problemas de salud que padece. En octubre de 2019 concedió una entrevista en la que se sinceró sobre la artritis psoriásica que padece -una enfermedad que causa dolores e inflamación en las extremidades y que en un futuro podría llevarle a utilizar una prótesis para poder hacer vida normal-. «No puedo mover bien la mano derecha, me dan pinchazos y tengo los dedos casi inmóviles por este mismo motivo. Me da pavor que se me caiga una de mis hijas», confesó.