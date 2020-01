Jorge Sanz: «Me temo que mis hijos se van a dedicar a lo mismo que yo» El actor recibía este año el premio Sant Jordi por sus cuarenta años de carrera. Ahora estrena una serie en Netflix

Jorge Sanz (50 años) acaricia un gran momento profesional, simultaneando el cine con la televisión y el teatro. Pertenece a esa generación de grandes actores en la que él era un niño que llegó a protagonizar películas importantes al lado de actores de fama mundial. Lo mejor que se puede decir de él es que nunca se lo creyó. Su meta es seguir trabajando y cuando no tiene un proyecto que le interesa se los busca él como productor. «En estos momentos estoy tratando de levantar una obra de teatro y he hecho una serie de televisión, ‘‘El vecino”, de Netflix, con Clara Lago y Quim Gutiérrez, a las órdenes de Nacho Vigalondo. Afortunadamente soy de los pocos actores que puede elegir la obra que hago….y eso es una suerte.

-¿De que va su personaje?

-Es un hombre que descubre que un señor mayor le ha pasado sus superpoderes porque ya no puede más con la carga que supone llevarlos. El tema se trata naturalmente con humor. Soy como el padre de Superman.

-¿Le gustaría que alguno de sus hijos se convierta en actor?

-Me temo que se van a dedicar a ello. La mayor no. Estudió Turismo y Comercio Internacional y le va muy bien. Luego tengo uno de cuatro y otro de dieciséis años. Este quiere ser especialista. Ha saltado desde doce metros de altura, se ha quemado y yo creo que a la mínima que puedan le ofrecerán un papel.

-¿Le ve como actor?

-Muy a mi pesar sí, es muy bueno. Sale conmigo en la serie «¿Qué fue de Jorge Sanz?». Para trabajar en esto tienes que tener, aparte de suerte, aguante. Hay una anécdota de un famoso actor inglés que le contestó a un padre cuya hija quería ser actriz: «¿Cuánto tiempo aguanta su hija sin comer?». Esa pregunta deja muy claro como es esta profesión.

-Ha trabajado siempre pero ha habido momentos en los que ha estado más arriba, ¿cómo se lleva?

-Eso tiene que ser así. El éxito radica en que la gente sepa tu nombre independientemente de tu personaje, que caigas bien en las entrevistas y en tu vida personal y permanecer en el tiempo. Recientemente me concedieron el premio Sant Jordi por mis cuarenta años de trabajo. Es un homenaje, pero lo importante es que sigo trabajando.

-¿Qué premio le gustaría conseguir?

-Que no me falte trabajo. No busco premios ni prestigio.

-Hace tiempo tuvo cierto desacuerdo con Pedro Almodóvar, quien le sustituyó por Liberto, el nieto de Paco Rabal. ¿Le molestó mucho?

-La historia del cine está plagada de historias similares. Liberto estaba en un momento emergente y Pedro se dio cuenta de que daba mejor el perfil del personaje que yo. Para trabajar con Almodóvar hay que tener una sintonía absoluta con él y yo no tengo demasiada. En esta profesión hay que ser muy egoísta y pensar en la película y nada más. Liberto es una persona maravillosa y estaba en su momento.

-¿Por qué hace teatro, pudiendo hacer cine o televisión?

-Porque hay que hacer de todo y pagar facturas. No se puede estar siempre de moda, no hay actor que lo consiga. Al principio hice mucho cine. También televisión. La serie que hice sobre mi vida con un tema agridulce funcionó muy bien.

-Sirvió para que le redescubrieran

-A mí me llevan redescubriendo cuarenta años. No hay que corretear detrás de la fama. Tienes que hacer tu trabajo bien, con todo el mimo y cariño del mundo. La gente, si no la abrasas demasiado, al cabo de los años te vuelve a descubrir. Cuando no trabajo pienso en cómo organizo mi economía. Escribiendo o viendo qué obra de teatro puedo hacer. Lo que más me gusta es el cine, pero ahora está un poco de capa caída.

-Hay gente que piensa que la época dorada del cine es ahora

-Yo tuve la suerte de vivir la última época dorada del cine español, pero creo que hay otra que está por llegar. Ahora hay muchísimo trabajo en televisión y en teatro y eso ha hecho que la calidad de los actores sea importante. Yo empecé en la época del destape y cada vez que se necesitaba un niño, llamaban a «el niño», que era yo. Yo no sabría hacer otra cosa. Y espero seguir trabajando en esta profesión otros cuarenta años. He tenido una vida privilegiada.

-¿Cuánto tiempo, como máximo, ha estado sin trabajar?

-Siempre salen cositas. El último protagonista que he hecho fue hace tres años en «La reina de España». Pero en este tiempo he hecho varias películas, series de televisión y dos obras de teatro. La verdad es que yo ni mucho menos me puedo quejar.