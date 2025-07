El chef Gordon Ramsay, fascinado con la gastronomía y el clima de esta zona de España: «Es uno de los lugares que más respeto»

El chef Gordon Ramsay es uno de los más afamados de la gastronomía internacional. Prueba de ello son las 17 estrellas Michelín que ha conseguido a lo largo de su carrera y de las que conserva ocho.

Aunque para el gran público es conocido por programas de televisión como 'MasterChef' o 'Hell's Kitchen', el cocinero es una de las grandes personalidades también tras los focos. Otra de las cosas que pocos saben del británico es su amor por España.

Ramsay conoce y respeta nuestra cocina ya que vivió en las Baleares durante seis meses, como explicó en una entrevista en la revista 'Esquire': «Viví en un bote cuando era un joven chef».

Además, el cocinero explica que recorrió las islas a principios de los 90 y le encantaron ya que le parecieron «un sitio realmente maravilloso». De hecho, ha elegido Ibiza para abrir el primer Hell's Kitchen de Europa que, más allá de los platos típicos del chef, incluye toques españoles.

La tierra que fascina a Gordon Ramsay

En la entrevista, el chef ha confesado que además se enamoró de Madrid y de Barcelona, pero «también de otro montón de lugares». Entre ellos, ha mostrado su fascinación por Galicia.

«El clima es muy similar a Inglaterra, pasan las cuatro estaciones en un solo día pero lo que producen es excepcional», ha confesado. El producto que destaca de esta tierra es la carne e insiste en que es «la mejor del mundo» pese a que siempre se hable del Wagyu o el Angus.

Tal es su amor por esta comunidad de España, que el chef no ha dudado en asegurar que si tuvierar que abrir un restaurante en algún sitio donde todavía no lo haya hecho sería Galicia: «Abriría solo cuatro meses al año en Galicia, y luego me tomaría ocho meses de descanso. Elegiría Galicia para eso siempre».

«Es uno de los lugares que más respeto, no solo por la comida, sino también por los vinos», ha precisado Ramsay que ha destacado también la situación del terreno y la humedad que hace de esta comunidad una zona extraordinaria, también en lo que se produce.