Suscríbete a
ABC Premium

peregrinación extraordinaria por el 375 aniversario de la estampa más antigua

Pilas agranda su inmensa historia rociera

Juan José Borrero

Juan José Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La carreta del Simpecado de Pilas culminó la peregrinación ante el Santuario de la Virgen del Rocío
La carreta del Simpecado de Pilas culminó la peregrinación ante el Santuario de la Virgen del Rocío Libetel Comunicaciones, S.L./ InturDron

La hermandad llevó su Simpecado en la carreta de bueyes hasta el Santuario, tras un camino con cientos de peregrinos a pie y en vehículos de tracción animal, y regaló a la Matriz un rostrillo para la Virgen del Rocío por la conmemoración histórica

La Hermandad del Rocío de Pilas peregrinó de forma extraordinaria al Santuario de la Blanca Paloma el pasado fin de semana por el 375 aniversario de la primera estampa de la Virgen, una orla que con el lema: 'Soy de la hermandad ... de Nuestra Señora del Rocío de Pilas. se hizo en el año 1650' preside su Simpecado y marca su antigüedad entre las filiales rocieras. A diferencia de la peregrinación a pie que cada año realiza a finales de octubre, la hermandad trasladó el Simpecado en la carreta de bueyes, que ha sido mejorada y plateada para la ocasión, acompañada de una comitiva de más de sesenta carros, todos tirados por tracción animal, debido a las restricciones de paso de vehículos a motor por espacios naturales, por la ampliación de los protocolos de prevención de incendios del plan Infoca. Esta circunstancia no debilitó el ánimo de los pileños, que se hicieron en pocos días con carros y mulos de los pueblos del entorno y de la provincia de Huelva, muchos de ellos enganchados a la larga, lo que hizo rememorar los caminos rocieros de antaño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app