Sánchez y Casado, sin unidad política en la crisis de Ceuta El líder del PP pide al presidente que se deje ayudar y el socialista vuelve a acusarle de deslealtad con España

Ana I. Sánchez SEGUIR Madrid Actualizado: 19/05/2021 10:32h

No va a poder ser. Ni siquiera ante la afrenta territorial más grande que ha sufrido nuestro país en los últimos años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, logran un mínimo entendimiento que les permita exhibir unidad política frente a la crisis.

La falta de entendimiento se ha escenificado este miércoles durante la sesión de control del Congreso en la que el presidente popular ha pedido al socialista que sea «humilde«. «Déjese ayudar» le ha espetado, recordándole su oferta de un pacto de Estado y echándole en cara los errores diplomáticos que el Gobierno socialista viene cometiendo en cascada en política exterior. 

«Rectifique, la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su Gobierno es nuestra mayor debilidad fuera», advirtió. «Ha demostrado que le queda grande el Gobierno. No ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis internacional», le acusó.

Las críticas han exasperado a Sánchez que ha reaccionado volviendo a acusar a Casado de practicar una oposición desleal con España y los ciudadanos en la que, a su juicio, solo prima el interés partidista de los populares. «Usted solo tiene un único objetivo, utilizar cualquier calamidad para derribar al Gobierno y no lo va a lograr», ha cargado Sánchez.

Este nuevo choque se produce tan solo 24 horas después de que Casado telefoneara ayer a Sánchez para trasladarle el apoyo del PP para «garantizar la soberanía nacional de Ceuta y Melilla, y la integridad territorial de nuestras fronteras», como ha recordado el líder popular en el pleno. «Desde Arguineguín le ofrecí un pacto de Estado por la seguridad, la inmigración y la política exterior», apuntó, asegurando que «hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros».

Pero para el presidente del Ejecutivo esta oferta no es sincera. «No me ha quedado claro, ¿apoya al Gobierno de España o no lo apoya? Usted por la mañana dice que apoya y luego hace justo lo contrario», reprochó.

Para Casado, el ataque marroquí es «la crónica de una crisis anunciada» ante los «errores diplomáticos del Gobierno», la «pérdida de peso exterior y el cambio de aliados». «Empezó rompiendo la tradición de viajar primero a Marruecos, no reaccionó ante la ocupación de aguas de Canarias ni ante el reconocimiento de Trump sobre el Sáhara y ocultó la llegada con documentación falsa de Ghali», reprochó a Sánchez.

El líder popular también advirtió que el Gobierno «no puede apoyar al Ejército mientras tiene a cargo de Ceuta a sus socios de Bildu, no puede defender al integridad en Melilla mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de ERC, no puede vender humo para el 20250 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021».