Abascal, ante la crisis migratoria: «Solo puede haber una respuesta de fuerza»

El presidente de Vox,Santiago Abascal, ha asegurado que ante la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta «solo puede haber una respuesta de fuerza en estos momentos. En primer lugar para garantizar que no va a entrar nadie más, hay que enviar al Ejército a la frontera pero no para que miren, para que actúen como postes, sino para que haga lo que sea necesario para que no entre ni uno más». Además, ha advertido que la avalancha de inmigrantes también se puede repetir en Melilla: «Puede empezar a ocurrir lo mismo en breve».

El líder de Vox afirmó que «estamos ante una auténtica invasión en Ceuta» y que hay que estudiar medidas como «romper las relaciones con Marruecos, el fin de las ayudas económicas e incluso habrá que plantearse que España es un país que prácticamente ha regalado la nacionalidad si a los marroquíes que han entrado legalmente y están en proceso de nacionalización se le suspende cualquier trámite de nacionalización». Abascal apuesta por «lanzar mensajes de fuerza. España tiene que hacerse respetar porque no lo es ni en África ni en Europa».

Abascal admitió su preocupación porque "la gente no se atreve a salir de sus casas" y les han dicho quue han entrado unos diez mil inmigrantes y otros miles se agolpan en la frontera". A su juicio, "lo grave es que España, con este Gobierno y con la debilidad histórica en la defensa de las fronteras ha rendido la frontera sur, en Ceuta, Melilla y en las costas andaluzas y de Levante". En este sentido, señala que "se ha produvcido un efecto llamada brutal, también con las ayudas sociales. Los que están llegando no son refugiados que vienen de una tiranía, ni inmigrantes, y me da igual la edad, son soldados que obedecen a un Gobierno que quiere presionar a España y que ha dado una instrucción a su población par entrar en Ceuta, a algo similar a lo que ha sido la marcha verde".