Sánchez coloca en el Gobierno a 18 miembros de la Ejecutiva del PSOE El partido ahorra cientos de miles de euros en sueldos que ahora pagará el Estado

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 08/07/2018 03:08h

Ferraz se ha quedado vacío. El PSOE trata de resituarse en el nuevo escenario y pasa a adoptar una posición gregaria, supeditada, del Gobierno. Algo lógico en cualquier partido que alcance el Gobierno pero que en el caso socialista roza un grado superior. Han pasado ya cinco semanas desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura y desde entonces la Ejecutiva federal del PSOE solo se ha reunido una vez. Es la consecuencia de una precipitada llegada al Gobierno, que ha vaciado una parte importante de la dirección socialista hacia la Administración.

Pero Sánchez no ha remodelado la dirección socialista, ni está previsto que lo haga o al menos de forma profunda. El resultado es que la actividad del partido es prácticamente nula. Tres miembros de la dirección son ahora ministros: Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Magdalena Valerio. Pero un total de 18 personas incluyendo al presidente han pasado al Gobierno. La Ejecutiva federal es amplia. Tiene 49 integrantes. Pero el vacío en Ferraz no es tanto cuestión de cantidad sino de calidad. El guardián del partido es ahora mismo el navarro Santos Cerdán, secretario de coordinación territorial. A él encargó el presidente que se ocupase del día a día en Ferraz. Pero todavía no tiene un perfil público. Ferraz ha emitido dos notas de prensa las últimas semanas con él como emisor, pero todavía no lo ha expuesto ante los medios. Así las cosas solo Adriana Lastra, portavoz en el Congreso y vicesecretaria general, es voz del PSOE más allá del Gobierno. Dado el carácter intermitente de la portavocía que oficialmente ostenta Óscar Puente, centrado en su faceta de alcalde de Valladolid. El paso al Gobierno de Ábalos y Calvo, principales portavoces en los últimos meses, se deja sentir. Además de que la implicación de la presidenta Cristina Narbona y de Beatriz Corredor en la trama de financiación del PSPV las dejó sin ministerio y también sin exposición mediática más allá de actos de partido muy sectoriales.

ALFONSO R. GÓMEZ DE CELIS

Siempre ha sido el hombre de Pedro Sánchez en Andalucía. Formó parte del núcleo duro en los peores momentos y durante las primarias. Al ser nombrado secretario de Relaciones Institucionales dejó su cargo como director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Una renuncia que Ferraz compensó siendo uno de los pocos dirigentes a los que se les asignaba un sueldo por su puesto. 94.147,2 euros brutos al año que ahora Ferraz se ahorrará. Gómez de Celis es el nuevo delegado de Gobierno en Andalucía. Un mensaje de Sánchez a Susana Díaz, con quien Gómez de Celis está políticamente enfrentado después de haber iniciado juntos su trayectoria en las Juventudes Socialistas.

FRANCISCO SALAZAR

Junto a Santos Cerdán formó el tándem encargado de la movilización de la militancia durante las primarias. Uno de los artífices más claros de la victoria ante Susana Díaz. Este politólogo es secretario de Acción Electoral, y también tenía un sueldo en Ferraz de 94.147,2 euros al año. Ahora será Director de Análisis y Estudios de la presidencia del Gobierno con rango de director general.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES

Muy respetado y valorado en Ferraz pero con poca proyección mediática, el secretario ejecutivo de Laicidad y responsable de los trabajos para el Nuevo Pacto Constitucional será el nuevo Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Es profesor titular de Filosofía del Derecho y en la etapa de Zapatero trabajó en el Ministerio del Interior como director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

MANUEL ESCUDERO

Fue uno de los históricos que Pedro Sánchez recuperó durante la campaña de primarias, después de llevar años alejado de la vida política. Elaboró parte del programa y, tras volver a Ferraz, Sánchez lo situó como su referente en materia económica. Él era el secretario de Política Económica y Empleo, coordinando a otros cuatro miembros de la Ejecutiva, incluyendo a la ahora ministra de Empleo, Magdalena Valerio. Estaba en quinielas para algún ministerio o secretaría de Estado, pero finalmente sustituirá al exministro José Ignacio Wert en París como embajador de España ante la OCDE.

MARÍA LUISA CARCEDO

Una de las personas que siempre apoyó a Pedro Sánchez. Ahora dejará su escaño como senadora pero se mantendrá en la Ejecutiva como secretaria de Sanidad y Consumo. Y lo hará pese a que ahora ocupará uno de los puestos de nueva creación bajo dependencia directa de Pedro Sánchez: el Alto Comisionado contra la pobreza infantil.

FRANCISCO POLO

Fue uno de los fichajes de Pedro Sánchez para conformar su Ejecutiva tras ganar las primarias. Polo fue director de Change.org y, para encargarse del área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE, Ferraz le puso un salario de 74.695,32 euros brutos al año, que ahora se ahorrará al convertirse Polo en nuevo secretario de Estado de Agenda Digital.

HUGO MORÁN

Persona de la máxima confianza de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, Sánchez lo incluyó en la Ejecutiva como responsable para la transición ecológica de la economía. Ahora es junto con Polo uno de los miembros de la dirección que pasarán a ser secretarios de Estado, de Medio Ambiente en su caso. Será número dos de la ministra Teresa Ribera.

ISAURA LEAL

Secretaria de función pública de la Ejecutiva federal, ha sido uno de los últimos nombramientos confirmados como Alta Comisionada frente al reto demográfico. Es una de las personas que siempre han estado cerca de Pedro Sánchez. Su marido es Juanma Serrano, el antiguo jefe de gabinete de Sánchez, que tras no pasar a formar parte del equipo del presidente se le ha buscado encaje como nuevo presidente de Correos.

FERNANDO MARTÍNEZ

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, Sánchez le confió la nueva cartera de Memoria Histórica. Y ahora ha hecho lo mismo en el Gobierno al nombrarlo director general de Memoria Histórica dentro del Ministerio de Justicia.