Unas españolas prueban productos rumanos y opinan: «No está malo pero...»

Basta indagar de manera rápida en cualquier buscador de Internet para darse cuenta de que los restaurantes de comida rumana no son habituales en nuestro país. Su gastronomía no es tan conocida internacionalmente, probablemente, al ligar el imaginario colectivo aquel país a la pobreza y no a la diversidad o riqueza de su cocina.

La cocina tradicional rumana se encuentra profundamente arraigada a la vida rural, de ahí que se proyecta una imagen de la misma de menos 'glamurosa' en comparación con otras gastronomías europeas más urbanas y sofisticadas.

Pero eso no quita que Rumanía no tenga productos característicos. Un país que destaca por su artesanía tradicional, vinos o licores. Comecomezgz, una cuenta de TikTok destinada a dar recomendaciones sobre gastronomía en Zaragoza, ha probado diversos productos rumanos y ha dado su opinión.

«Por lo que sea tampoco creo que sea muy rumano...»

Las dos creadoras de contenido empiezan probando unos snacks de maíz con pasta de cacahuete, aunque no están muy convencidos de que sea un producto típico: «Por lo que sea tampoco creo que sea muy rumano, pero estaba en un super rumano, algo tiene que tener».

Quizá por no tener altas expectativas sobre ello, ambas aprueban con nota estas galletas. «Textura dura, un poco crujientita. Pensaba que había dentro un cacahuete, no hay nada«.

El segundo producto, unos pastelitos con mermelada de fresa de la Neamu. «Huele muchísimo a fresa. La textura es suavecita, la mermelada sabe a la típica mermelada de fresa. No está malo pero tampoco buenísimo«, valoran. La nota media, un aprobado raspado.

Por último, ambas prueban una bebida que, según cuenta, es originaria de Bulgaria y no de Rumanía. «Esto lo cogimos hace algunas semanas, creemos que no tiene la textura que debería tener», dicen, desconfiando de lo que van a probar a continuación.

Pero les satisface. «Huele a manzana verde. Sabe a manzana, está dulcecito. Es algo que sí me bebería, un poco más refrescante. A mí me recuerda a un Nestea. No está nada mal, lucía peor«, comentan, y le atribuyen un notable alto.