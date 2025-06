Felipe González amenaza con no votar al PSOE de Sánchez como responsable de una ley de amnistía que tilda de «vergüenza»

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha tildado de «vergüenza» la ley de amnistía que este jueves el Tribunal Constitucional va avalar. González, en una entrevista radiofónica en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, ha asegurado que no apoyaría a los urnas a los responsables de esa norma.

Más especifícamente, ha asegurado que el PSOE no contaría con su apoyo en las urnas o al menos, quién haya participado en la ley de amnistía, que no ha dudado en calificar como «acto de corrupción política».

Al Gobierno de Sánchez le ha reprochado que ya supiera y pregonara este miércoles el aval del Tribunal Constitucional de la Ley de Amnistía antes, incluso, de que se vote este jueves. «Yo no me hubiera atrevido a decir la votación. Es una absoluta falta de respeto al Constitucional. Una barbaridad», ha asegurado. «Sánchez parece que ya sabía el resultado de la votación, luego se podrían haber ahorrado la votación», ha concluido.

También ha llamado la atención sobre que esa ley haya sido preparada y «corregido» por los propios beneficiarios -«un grupo que no está dispuesto a aceptar, ni siquiera, respetar las reglas de juego», ha descrito-y que el negociador fuera el ahora caído en desgracia e investigado por el Tribunal Supremo, Santos Cerdán.

En otro orden de asuntos, González ha vuelto a solicitar, tras la crisis desatada en el partido tras las la publicación del informe de la UCO sobre el anterior Secretario de Organización antes mencionado, que Sánchez debería convocar elecciones y dar paso «a otro candidato que repusiera la imagen del PSOE». Para el expresidente, el razonamiento de Sánchez de no hacerlo para no entregar el poder a la derecha no es válido porque no es algo que «esté en su mano».

Pide «coherencia» tras el papel de Sánchez en la OTAN

Ha tenido también ocasión González de valorar el papel de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN celebrada este miércoles en La Haya, en la que el presidente se mostró disidente con el acuerdo que refrendó, lo que provocó la respuesta airada del presidente de los EE.UU. y la desconfianza del propio secretario general de la Alianza.

A pesar de criticar a Rutte por decirle que sí a todo a Trump, González ha señalado que «España nunca se ha salido del paquete y que en un horizonte x se llegará al 5%», a pesar de lo expresado por el Sánchez al término del cónclave. Por ello, ha pedido «coherencia» y ha criticado que se refrendara el acuerdo sin estar de acuerdo.