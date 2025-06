Gonzalo Bernardos advierte sobre cómo puede afectar a España el aumento del gasto en Defensa: «De todo y nada bueno»

Los líderes de la Unión Europea confirmaron este miércoles los planes de disparar el gasto en Defensa, apuntando a una serie de evaluaciones intermedias. De esta forma, los 27 tomaron nota del compromiso adquirido en la cumbre de la OTAN esta semana en La Haya, donde los aliados se comprometieron con destinar el 5% del producto interior bruto (PIB) para 2035 al gasto militar.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su pulso ante la OTAN y defendió en La Haya su postura al presentarse como un frugal en materia de Defensa. De esta forma, el jefe del Ejecutivo español limita al 2,1% la cifra que considera suficiente para cumplir los objetivos de capacidades asignados para España.

España está firmemente comprometida con los objetivos de capacidad y los cumplirá en tiempo y forma.



Hoy, alcanzamos un acuerdo satisfactorio para todos y que defiende el multilateralismo.



Nuestro país seguirá siendo una pieza clave de la arquitectura de la seguridad europea. pic.twitter.com/gMChPm32XO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2025

En La Haya, Sánchez también quiso responder a la amenaza lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con imponer dobles aranceles a las exportaciones de nuestro país si no se cumple el acuerdo establecido del 5%: «Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio».

En este sentido, Sánchez recordó que la política comercial la dirige Bruselas y la Comisión Europea está precisamente inmersa en una negociación con Washington por los aranceles que ya ha impuesto EE.UU. El presidente defendió que «Europa y el mundo vienen sufriendo una guerra comercial» como resultado de las medidas tarifarias «injustas y unilaterales» que, en el caso de España, lo son por partida doble puesto que hay un «déficit comercial» y no un superávit con EE.UU..

Gonzalo Bernardos opina sobre la amenaza de Trump y el aumento de gasto en Defensa

La negativa de Sánchez a comprometerse con el aumento del gasto en Defensa acordado por la OTAN y la amenaza de Trump a nuestro país están centrando la actualidad desde este miércoles. En este sentido, Gonzalo Bernardos, acostumbrado a opinar de todo tipo de temas en sus redes sociales y en televisión, también lo ha hecho sobre esta cuestión.

El economista se pronunció este miércoles en el programa de La Sexta 'Más vale tarde' sobre la amenaza comercial de Trump a España: «No debería traducirse en nada porque para eso tenemos a la Comisión Europea. Somos un bloque y nos debería defender. Si somos la UE, y como mínimo nos merecemos un trato de igual a igual, tenemos muchas cosas que negociar y pactar», aseguró.

Gonzalo Bernardos en 'Más vale tarde' LA SEXTA

Preguntado por qué sucedería si España aumentara finalmente su gasto en Defensa, Bernardos advirtió: «Habría de todo y nada bueno. Habría recortes, habría aumento de impuestos y habría una injustísima consideración de lo que es preferente y de lo que no lo es tanto en España».

El economista se explicó después: «Si le dedicamos más al gasto en Defensa, que está alrededor de 80.000 millones de euros, en relación al déficit de las pensiones o a la Educación, me parece que no estamos gobernando bien porque esto, simplemente, es que Trump se ha quejado, quiere que le compremos más y, para que no se enfade y nos siga protegiendo, vamos a comprarle mucho más armamento», señaló.

Por este motivo, Bernardos defendió que «el gasto en Defensa tradicional ha de ir al 3,5% en 2035 y el conjunto, con otro tema que no es necesario armamento, hasta el 5%». «La Comisión Europea podría hacer mucho más de lo que está haciendo porque con este tema está bajando la cabeza y aceptando lo que sea», apuntó.

Sobre los sectores de la economía española que podrían hacer más vulnerable a España frente a EE.UU., el economista ha señalado cuatro: «El refinado de petróleo, el aceite de oliva, el vino y determinadas máquinas que exportamos».

Sin embargo, Bernardos defendió que nuestro país no está en una posición vulnerable respecto a EE.UU. en cuanto a comercio: «Nuestras exportaciones a ese país son escasamente importantes. El 4,8% del PIB. Hay que dejar muy claro un tema: nos pongan aranceles del 10 o del 20, que lo dudo, nosotros vamos a continuar yendo bien porque dependemos muy muy muy poquito ya sea de los países que están fuera de la UE y, sobre todo, en este caso de EEUU, somos uno de los países que depende menos de las ventas de nuestras empresas a la nación norteamericana».