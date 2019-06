El PSOE avala la operación navarra y ERC dice que evitará nuevas elecciones Ferraz da vía libre a su federación para lograr el poder y ningún barón en las filas socialistas cuestiona el movimiento

Los sucesos navarros conducen sin remedio a una investidura de Pedro Sánchez en la que los socialistas precisarán de la colaboración de ERC o de EH Bildu y el Gobierno está dispuesto a caminar por esa vía y ya prepara el relato, una narrativa con dos partes. En primer término, la insistencia de Pedro Sánchez hacia PP y Ciudadanos para que se abstengan sigue sin remitir. El presidente del Gobierno en funciones volvió a reclamarlo ayer en Bruselas: «La responsabilidad de Partido Popular y Ciudadanos, como partidos que se dicen de Estado, es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad».

Esa pretensión no sería desdeñada, aunque nunca ha pasado de planteamiento estratégico y no como una posibilidad real. Sánchez ha designado a Pablo Iglesias como «socio preferente», algo que sabe que impide cualquier apoyo por parte de Albert Rivera o Pablo Casado. Esa es la vía que el PSOE ha elegido, ya que en ningún momento ha planteado a Ciudadanos un acuerdo estable de 180 escaños.

Con el argumento del rechazo de Cs y PP a facilitarle la investidura empieza a tomar forma la aritmética más clara que Sánchez tiene a su alcance: el acuerdo con Podemos y la abstención de ERC. Esa es la segunda pata del relato. Los socialistas vuelven a apelar a los 350 diputados del Congreso en una jugada muy similar a la empleada en la moción de censura y pese a que se excluyó a EH Bildu y Vox de la ronda de contactos de la pasada semana. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, defendió ayer que es el momento de asumir «con naturalidad que todos los escaños, tanto en parlamentos autonómicos como en las Cortes Generales, son legales y legítimos y que todas las fuerzas políticas que tienen escaños son legales y legítimas».

La ministra Celaá defendió que los socialistas navarros «han cumplido estrictamente, escrupulosamente, con su palabras», en referencia a que «no ha pactado ni con Navarra Suma ni con Bildu». Otra cosa son las abstenciones, claro, o que otros te apoyen a ti. Lo que deja muchas puertas abiertas a Sánchez de cara a su investidura. «Toda fuerza política es dueña de sus propios votos, lo que pueda hacer se corresponde con su propia responsabilidad», dijo ayer Celaá.

En estos momentos es el entendimiento con Podemos lo que parece estar más lejos porque el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, volvió a manifestar ayer que contar con sus votos en la cuenta no es algo descabellado. Rufián manifestó que su posición es «no dar un cheque en blanco» a Sánchez, pero dejó claro que «no vamos a ser los responsables de unas segundas generales» y que ERC no quiere «bloquear absolutamente nada». Eso sí: aunque no demandó nada concreto, sí que planteó que es Sánchez quien tiene que moverse: «La pregunta no es tanto qué haremos nosotros con el PSOE, sino qué hará el PSOE con ERC o con Cataluña».

Descartan a UPN

El entendimiento con Geroa Bai para conformar el Parlamento de Navarra, y de forma indirecta con EH Bildu, deja abierta de par en par la puerta a que María Chivite sea la próxima presidenta de la Comunidad Foral con el apoyo de Geroa Bai (PNV), Podemos, Izquierda Unida y la abstención de Bildu. El PSOE a nivel federal reconoce que la dependencia de Bildu no solo para la investidura sino para cada votación les genera incomodidad. Eso explica que hace unas semanas se lanzase el mensaje de que se desmarcaban de esas negociaciones. Otro dirigente federal atribuye esos cambios en Navarra a las «dudas» de los estrategas. Después de que se aplaudiese la voluntad de UPN de abstenerse en la investidura de Sánchez, algo que pasaría por que el PSN apoyase a Navarra Suma en la Comunidad Foral, en Ferraz aseguran que ese camino está «totalmente descartado». Por lo tanto, ese desmarcarse de Chivite es pura retórica sin efectos prácticos.

El camino elegido es otro. Fuentes del PNV reconocen que lo sucedido en Navarra «quita escollos», aunque se advierte de que «vamos lentos en negociación» y que no ha habido más contactos. Se espera la investidura para la segunda semana de julio y en Ferraz incluso apuntan a que podría ser algo más tarde. Si la abstención de ERC se concretase, el apoyo del PNV sería innecesario, lo que explica que no haya habido más reuniones, al contrario que con ERC. Aunque desde el PSOE se manifiesta que sí se va a buscar el entendimiento.

Ante ese camino abierto Sánchez tiene a su favor el férreo control de su partido. Con los socialistas pactando con el nacionalismo en varios territorios, en los enclaves de los barones antaño críticos no se escucha ni un atisbo de crítica. Susana Díaz ha cerrado un pacto con Ferraz para mantener poder institucional vía diputaciones provinciales. Y no va a entrar en disputas que no puede ganar. Javier Lambán se encuentra formando Gobierno de la mano de Podemos, el PAR y la Chunta Aragonesista. Solo Emiliano García-Page y su robusta mayoría absoluta en Castilla-La Mancha está en condiciones de manifestar discrepancias. Pero no lo ha hecho. También podría Guillermo Fernández Vara, fortalecido en Extremadura, pero ayer apoyó el camino de su partido. Lamentó que al PSOE siempre le toque dar explicaciones y argumentó que no ha habido ningún acuerdo directo con Bildu: «Desde luego no habrá ningún acuerdo que ponga en peligro la unidad de España y la soberanía nacional», manifestó limitando el alcance del escenario actual.