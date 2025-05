Quién es Luke Evans: un novio español, su ruptura con Jon Kortajarena y ex Testigo de Jehová

A sus 46 años, Luke Evans (Gales, 1979) puede presumir de ser uno de los actores más atractivos de todo Hollywood. El intérprete, que saltó a la fama gracias a películas como 'Furia de titanes', 'Los tres mosqueteros', 'Fast & Furious 6' o 'El hobbit', se ha convertido en toda una estrella del cine, así como del teatro musical, donde también le hemos visto destacar en los últimos años.

Sin embargo, antes de hacerse conocido mundialmente, el británico, nacido en el sur de Gales, tuvo que lidiar con una complicada infancia por culpa de las creencias religiosas de su familia, que pertenecía a los Testigos de Jehová, y de su homosexualidad. Obligado a marcharse de casa con apenas 16 años, el actor relata ahora los pasajes más oscuros de su vida en ​'El chico de los valles de Gales', su autobiografía, que acaba de llegar este 27 de mayo a las librerías españolas.

Con motivo de la publicación de su primer libro, el antagonista de 'La bella y la bestia' pasará este martes por el plató de 'El Hormiguero'. En el programa de Pablo Motos hablará, por supuesto, de su vida más personal, pero también de su estrecha relación con España. Y es que, desde hace casi cuatro años, el intérprete mantiene una relación con Fran Tomás, un joven alicantino que ha conquistado su corazón.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Luke Evans y su lado más desconocido más allá de la gran pantalla: desde su vida como Testigo de Jehová hasta su ruptura con el modelo español Jon Kortajarena.

Una complicada infancia como Testigo de Jehová

Los primeros años de vida de Luke Evans no fueron nada sencillos. El británico creció en una familia que pertenecía a los Testigos de Jehová, un mundo en el que, por supuesto, su orientación sexual no estaba permitida. Todo esto catapultó que él viviera una complicada infancia, algo de lo que habló hace unos meses en el podcast Great Company.

Crecer en esta congregación, mientras trataba de lidiar con su sexualidad, no fue «la mejor combinación del mundo» para el famoso intérprete: «No llegó a funcionar. Ellos siguen la biblia muy estrictamente, piensan que la gente que morirá en el Armageddon son asesinos, ladrones, hombres que tienen relaciones con otros hombres...», recordaba en la entrevista.

Para Evans no fue sencillo lidiar con el hecho de que era «diferente» en un entorno en el que no podía «preguntar a nadie» por el miedo al rechazo: «Me sentí como si hubiera una gran flecha en mi cabeza, y si no cumples las normas, te expulsan. Te echan, pierdes a todo el mundo y la razón para eso es mantener a la congregación 'limpia'», explicaba el actor, que temía que sus amigos y familia le dieran la espalda por su orientación sexual.

«Recuerdo cuando tenía 12 años pensar 'tengo que preparar un plan porque sé que esto no va a cambiar'. Sabía que con 16 me iría de casa, y hasta entonces decidí dar todo de mí en la religión, y ser el mejor puto Testigo de Jehová que hayan tenido nunca», recordaba en este pódcast sobre su infancia.

El intérprete se considera «muy afortunado» por haberse alejado de esta vida y poder seguir manteniendo la relación con sus padres, que siempre estuvieron de su lado. Lo que sí ha lamentado es la vivencia de muchos otros ex Testigos, sí han tenido que verse solos y sin apoyo: «Han perdido a todos sus seres queridos... Problemas con drogas, con encontrar trabajo, depresión, confianza en uno mismo, soledad e, inevitablemente... suicidio».

Su dolorosa ruptura con Jon Kortajarena: del acoso de la prensa a su adicción al drama

Aunque su orientación sexual fue motivo de su ruptura total con su familia, Luke Evans nunca ha ocultado que es homosexual de cara al público. Eso sí, siempre ha tratado de exponer lo mínimo posible su vida privada y son pocos los detalles que se conocen sobre sus exparejas del pasado.

Algo que le fue imposible cuando comenzó a salir con el modelo español Jon Kortajarena, al que conoció en la gala de amfAR (Fundación para la Investigación del sida) en 2014. El vasco era considerado por entonces como uno de los modelos mejores modelos masculinos del mundo y, para Evans, esta relación con un personaje público fue algo completamente disruptivo.

«Era la primera vez que salía con alguien famoso. Por lo general, me atrae la gente que vive una vida normal, porque esa es la vida que he intentado conservar. La vida real supone hacerte la cena, pagar tus facturas y trabajar duro, no estrenos atiborrados de celebridades y fiestas. Eso sí, Jon era una persona única», cuenta ahora en su biografía, recién publicada en España.

Luke Evans mantuvo una relación de idas y venidas durante más de un año con el modelo español Jon Kortajarena GETTY

Su relación no pasó desapercibida para la prensa del momento, que afectó mucho en el desarrollo de su noviazgo. «Se acababa de empezar a hablar sobre mi homosexualidad, y de repente estoy saliendo con el modelo más famoso del mundo [...] Todos sabían dónde vivía Jon, así que yo me ponía a sacar a su perro Ator por el parque en Madrid o Bilbao y, de repente, saltaba un fotógrafo desde detrás de un árbol y me metía una cámara por la cara. También nos seguían en coches, por lo que teníamos que salir de la casa de Jon en secreto», revela en este libro.

A pesar del acoso de los papparazzis, siempre trataron de mantener la discreción de cara al público, pues admiten que les ponía «nerviosos» verse en las portadas de la prensa rosa. «Perjudicó a nuestra relación, porque constantemente estábamos en guardia y mirando a nuestras espaldas. No lo gestionamos nada bien, y la mayoría de las veces acabábamos volcando nuestra frustración y nuestros miedos en la otra persona», admite ahora el actor.

Esta incesante persecución, sumada a las «dramáticas discusiones» que ambos mantenían, acabaron precipitando el final de su vida en conjunto. «Jon y yo estábamos en una relación propia del flamenco: llena de amor y pasión, pero también de furia y tormento y drama a raudales», explica Evans, para el que el drama que ambos protagonizaban era «adictivo», así como el interés que ambos despertaban por sus impresionantes carreras.

«El final fue muy triste, pero al volver la vista atrás, creo que, por supuesto, podría haber gestionado la ruptura muchísimo mejor. Crees que estás haciendo lo correcto, pero acabas haciéndoles daño a los demás —y a Jon le hice daño—», relata el intérprete de Gastón en su libro. Aunque pasaron muchos años sin hablar, ahora, casi una década después de su separación, ambos se han reconciliado y son «buenos amigos».

Fran Tomás, el novio español de Luke Evans: su trabajo y el negocio que tienen en común

A pesar de su ruptura con el modelo, lo cierto es que Luke Evans sigue manteniendo una estrecha relación con España. Y es que, desde hace casi cuatro años, el actor británico comparte su vida con un arquitecto español, Fran Tomás, al que conoció en 2021 y con el que se ha instalado en Madrid en los últimos años.

El intérprete siempre ha tratado de mantenerse discreto en torno a su vida privada, pero a este joven alicantino lo hemos visto acompañarlo en más de una ocasión en sus compromisos laborales. De hecho, Evans no ha tenido reparo en hablar de su relación en más de una ocasión: «Es un gran ser humano. Es la mejor parte de mí, sin duda. Es amable, tranquilo. Es feliz. Es positivo. Es muy trabajador. Literalmente me hace mejor persona. Y tiene que aguantar mis tonterías, lo cual no puedo imaginar cómo sería».

El novio de Luke Evans, natural de la Comunidad Valenciana, estudió arquitectura en la Universidad de Alicante y se diplomó en interiorismo en la Escuela de Arte y Diseño de Valencia. Una vez completados sus estudios, trabajó como Project Manager en varias compañías de Dubai, Qatar y Abu Dhabi. En 2021 se mudó a Madrid tras conseguir un trabajo en el grupo inmobiliario Solvia.

Tal ha sido su conexión que la pareja incluso se ha embarcado en un proyecto empresarial: hace unos meses, lanzaron BDXY, una marca de ropa masculina en colaboración con el estilista del intérprete, Christopher Brown. Tomás, que aparcó hace un tiempo su trabajo como arquitecto, dirige ahora el negocio de moda a tiempo completo.