El PSOE rechaza la gran coalición con el PP, pero no un Gobierno con Podemos

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , ha comparecido al término de la Ejecutiva federal para anunciar que Pedro Sánchez «sondeará» a los líderes políticos en las próximas horas y que a partir de ahí comenzarán su estrategia de negociación . Al preguntarle si se descarta o no un Gobierno con Unidas Podemos Ábalos, ha dicho que «primero tienen que hablar».

En las elecciones de ayer, los socialistas perdieron tres escaños y más de 700.000 votos. Pero no ha habido ninguna autocrítica y Ábalos ha mostrado su malestar por las preguntas que le reclamaban alguna valoración al respecto. «Nos hacen preguntas como si hubiésemos perdido las elecciones », se ha quejado.

Lo que sí ha dejado claro el hombre fuerte del PSOE en el Gobierno es que « no vamos a apostar por un Gobierno de gan coalición ». Siendo así la vía es la de un entendimiento con Podemos, pero no está claro cuál sería la aritmética, ya que Ábalos ha insistido en que van a «seguir intentado, aunque sea solos, no depender de los independentistas. Y es posible».

Ábalos, que ha manifestado que la abstención del PP no está ahora mismo en el radar de los socialistas: «No cabe esperar la abstención del PP», ha dicho Ábalos, que considera que Pablo Casado tiene «un margen muy escaso por la presión de la la ultraderecha». Y ha dado por cerrada esa vía: «Parece que no lo van a a hacer pero tampoco vale la pena seguir insistiendo».

Por contra, José Luis Ábalos ha dado su visto bueno a una fórmula realmente compleja. Los 120 escaños del PSOE más los 35 de Unidas Podemos y los 3 de Más País sumarían 158. A partir de ahí se espera contar con el escaño del PRC y los siete de PNV para un total de 166. Y el complemento a la mayoría absoluta lo darían los 10 escaños de Ciudadanos. «Yo creo que sí puede salir una suma en ese sentido y la vamos a trabajar. Vamos a trabajar con todos aquellos que no quieren bloquear España», ha dicho Ábalos.

No serían ni siquiera necesarios los dos del BNG ni los dos de Coalición Canaria. En Ciudadanos asumirá el control una dirección provisional. Aunque su fuerza negociadora sea ahora próxima a cero es difícil verlos en esa aritmética. Lo único seguro es que de salir adelante sería una legislatura muy frágil .

Pero en el PSOE creen que Ciudadanos no está en disposición de bloquear. «El panorama de la derecha se simplifica. Solo dos formaciones que pueden seguir reproduciendo estrategia de la derecha», en referencia al PP y Vox. En principio Ábalos ha dado a entender que Sánchez puede empezar a llamar hoy al resto de partidos. Sin incluir ahí a Vox y dejando dudas sobre los partidos independentistas.