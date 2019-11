El PSOE pospone por ahora la ofensiva para lograr la abstención del PP, pero algunos territorios la reclaman Ferraz apuesta por el momento por otra fórmula: Sánchez no descarta gobernar con Iglesias en una fórmula que incluye a PNV y Cs

El PSOE rechazó ayer de forma rotunda la posibilidad de un Gobierno de coalición con el PP, que sumaría 208 escaños. Pero no hizo lo mismo con la posibilidad de compartir Ejecutivo con los de Pablo Iglesias. «Primero tienen que hablar», señaló el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pedro Sánchez tiene previsto empezar ya una ronda de contactos, de la que se excluye a Vox y, en principio, a los independentistas. Aunque esto último no quedó muy claro. « Estamos abiertos a escuchar, y tenemos la actitud de enfrentarnos a una etapa nueva. Vamos a escuchar lo que plantean e intentar llegar a acuerdos», dijo el número tres del PSOE sobre un Gobierno con Iglesias.

No rechazó abiertamente Ábalos la abstención del PP como una opción, sino que intentó trasladar que la imposibilidad de la misma pueda desarrollarse se debe a la situación de Pablo Casado: «No cabe esperar la abstención del PP», señaló ayer José Luis Ábalos, que considera que Casado tiene «un margen muy escaso por la presión de la la ultraderecha». Y dio por cerrada esa vía: «Parece que no lo van a hacer. Tampoco vale la pena seguir insistiendo». No obstante, desde algunas federaciones se pide que no se deseche esa vía. Y aseguran que «no vale» la excusa de que el PP tiene muy cerca a Vox. Recuerdan que en 2016 ellos estaban solo un punto por delante de Unidas Podemos. «Queremos que se pida al PP lo que se nos pidió a nosotros entonces», dicen desde una importante federación. Otros territorios

Por ejemplo, el presidente de Extremadura reclamó ayer «una abstención generalizada» para que comience la legislatura». Pero es evidente que incluir a Pablo Iglesias y Pablo Casado en la misma aritmética es imposible.

Por eso la posibilidad de una abstención del PP requeriría del apoyo de los diez diputados de Ciudadanos y de los dos de Navarra Suma para evitar que haya más votos en contra que a favor. Una posibilidad vista con buenos ojos en determinados sectores del partido. Que piden que no se descarte esta posibilidad. Aunque entienden que ayer Ábalos hizo «lo que tenía que hacer» al señalar preferentemente el camino de la izquierda.

Un camino pedregoso, pero que parece la primera vía que va a explorar el PSOE: los 120 escaños del PSOE más los 35 de Unidas Podemos y los 3 de Más País sumarían 158. A partir de ahí se espera contar con el escaño del PRC y los siete de PNV para un total de 166. Y el complemento a la mayoría absoluta lo darían los 10 escaños de Ciudadanos. «Yo creo que sí puede salir una suma en ese sentido y la vamos a trabajar. Vamos a trabajar con todos aquellos que no quieren bloquear España», señaló Ábalos. En Ciudadanos asumirá por el momento el control una dirección provisional. Aunque su fuerza negociadora sea ahora próxima a cero es difícil verlos en esa aritmética. Lo único seguro es que de salir adelante sería una legislatura muy frágil. Ese pacto con la izquierda y el PNV tendría también la vía abierta de ERC, en caso de no contar con Ciudadanos. Aunque los socialistas quieren enfatizar que esa no es su primera opción: «Vamos a seguir intentando no depender de los independentistas, y es posible», señaló Ábalos.

PP: «El problema es Sánchez»

Casado despejó cualquier duda que pudiera haber sobre la posición del PP en la misma noche electoral. Aunque habló de que su partido actuará con «responsabilidad», subrayó que su programa es «incompatible» con el de Sánchez. «Con él no vamos ni a la vuelta de la esquina», aseguró. Fuentes del PP reconocieron ayer que el problema es Sánchez, y no el PSOE. Le hacen responsable del bloqueo, de los pactos con los independentistas y de hacer fuerte a Bildu, que podría tener grupo propio en el Congreso. «Con Sánchez es imposible ningún acuerdo», subrayaron, aunque tampoco ven posible un relevo en el PSOE a día de hoy.