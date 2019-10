La Junta Electoral exige a Podemos retirar la publicidad de Facebook por incumplir la ley electoral El partido morado niega que sus anuncios incumplan la le ley. El acuerdo del órgano llega después de una denuncia de Ciudadanos

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 18/10/2019 13:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado este viernes a Unidas Podemos que retire la publicidad pagada de Facebook donde solicitan el apoyo para su formación el próximo 10-N. El órgano refleja que «la mayoría» de los anuncios del partido morado «expresan una petición directa del voto». Una resolución que llega después de que Ciudadanos denunciara ante la JEC dichas prácticas.

«Siempre ha habido que empujar para hacer realidad los avances que mejoran la vida de la gente. El 10-N, vuelve a decir que se puede» o «El PSOE va a buscar un pacto con el PP, como ha pedido Rajoy y González. Solo si Unidas Podemos está fuerte, podremos impedir ese pacto y tener un Gobierno que recorte por arriba y no por abajo», son algunos de los anuncios contratados de Unidas Podemos que parecen en la red social.

La JEC les advierte ahora de que dicha publicidad vulnera el artículo 53 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) que establece que «desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales».

En su defensa, Unidas Podemos alegó ante el órgano que sus anuncios no infringen ninguna norma porque no están siendo difundidos mediante medios tradicionales como la radio, televisión o prensa. Sin embargo, el segundo apartado «d» del acuerdo de la JEC enfatiza que los «argumentos de la formación denunciada» no pueden ser estimados porque, explican, «el artículo 53 en su segundo apartado excluye la posibilidad de invocar como justificación de la contratación de publicidad de propaganda electoral en medios digitales».

Unidas Podemos empezó hace un par de semanas su campaña electoral bajo el lema «Verdades incómodas». Fuentes del equipo de campaña explicaron hace unos día que mantendrán un tono muy social y utilizarán «carteles, planfletos, pegatinas» para lanzar sus consignas. Además, adelantaron, «cada verdad incómoda tendrá su formato audiovisual para compartir por Facebook y Twitter».