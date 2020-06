Elecciones gallegas 2020 Sánchez aterriza en la campaña gallega con reproches al PP por el Covid: «Lo hicimos solos, sin su apoyo» Afirma que el 12-J se enfrentan el «sálvese quien pueda» de los populares y el modelo del PSOE de «no dejar a nadie atrás»

Pedro Sánchez ha desembarcado en la campaña de las elecciones gallegas del 12-J con un discurso cargado de reproches al Partido Popular, asegurando que todo lo que hizo el Gobierno para contener la crisis motivada por la pandemia de coronavirus «lo hicimos solos, sin el apoyo del PP». Durante un mitin en Orense, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha atacado al PP afirmando que «lo que hizo fue, en lugar de sumar, crispar; en lugar de seguir la senda que demanda la ciudadanía española, de estar unidos, siguió el camino que le marcaba la ultraderecha, de crispar y dividir la sociedad», «dimitiendo de su responsabilidad de Estado».

«Si el PP no arrima el hombre ante la crisis más grave de los últimos 100 años (...), ¿cuándo va a arrimar el hombro?», se ha preguntado Sánchez en un acto, que ha concitado a más de medio millar de personas -se dispusieron unas 500 sillas, pero también se ubicaron asistentes en una grada lateral del jardín del Posío, en el centro de la ciudad, con un puñado de personas de pie y varias en el exterior, por limitación del aforo-, con el que ha arropado por primera vez en la campaña a su candidato, Gonzalo Caballero. El Gobierno, ha insistido en esa misma línea, tenía como objetivo «derrotar al virus por medio de la unidad», pero el PP, ha añadido, «se puso como objetivo derrotar al Gobierno por medio del virus (...). Equivocaron el objetivo y han fracasado», ha proclamado.

Sánchez ha indicado que «lo que nos jugamos el 12 de julio en Galicia es qué respuesta damos a la crisis» provocada por el coronavirus. En este sentido, ha apuntado que la del PP es «sálvese quien pueda», frente a la de los socialistas de «no dejar a nadie atrás». «Necesitamos Gobiernos comprometidos en Madrid y Santiago; por eso hay que votar a Gonzalo Caballero como presidente de la Xunta de Galicia», ha arengado.

Ha sido el de Sánchez un discurso centrado en su gestión de la crisis del coronavirus, confrontando sus políticas con las que atribuye a los populares, sin menciones concretas a Galicia, a pesar de que, tras la de hoy, en principio, solo hará dos incursiones más en la campaña electoral. Tras lanzar un doble agradecimiento, en primer lugar a quienes se han implicado para que «España no se parara», y después a los ciudadanos por su compromiso al respetar el confinamiento, ha hecho un llamamiento ante la aparición de rebrotes: «No bajemos la guardia (...). Podemos ser muro o transmisor del virus, seamos virus (...). No echemos por tierra todo el enorme sacrificio que a lo largo de estas semanas hemos tenido que hacer».

«No es lo mismo quién gobierne»

El momento «más doloroso», ha recordado, fue la pérdida de vidas humanas por el virus, y el «más difícil», decretar el estado de alarma, punto en el que ha iniciado sus reproches al PP. «No es lo mismo que gobierne la derecha a la izquierda», ha conducido su discurso hacia derroteros electorales. Tanto en la década larga que lleva al frente de la Xunta como en sus últimos 8 años al frente del Gobierno central, Sánchez ha acusado a los populares de haber conjugado solo tres verbos: «imponer», «recortar» y «bloquear».

Una triple máxima a la que ha ido confrontado el balance de su Ejecutivo: «Desde el 14 de marzo lo que hemos hecho ha sido acordar». El fondo de 16.000 millones de euros para las autonomías, el acuerdo para los ERTE, el ingreso mínimo vital. Sánchez ha ido presumiendo de gestión. «Imponer o acordar: esa es una de las grandes diferencias entre que gobierno la derecha y la izquierda», ha insistido. Antes de concluir, no ha dejado pasar Sánchez la ocasión de afear también al PP en el ámbito comunitario: le ha reclamado al primer grupo de la oposición que «se sitúe al lado de los intereses de España y no enfrente, como están haciendo», en la negociación de los fondos de recuperación. «Sean patriotas y defiendan los intereses de España».

«Para mí es un orgullo ser el presidente del Gobierno de España», ha pregonado el líder socialista. Como «será para ti, Gonzalo, un orgullo ser el próximo presidente de la Xunta de Galicia», ha animado a su candidato, para el que ha pedido una movilización similar a la de los comicios de 2019, «para cambiar las cosas en Galicia y tener un Gobierno progresista».

Caballero: «No me resigno»

El candidato Gonzalo Caballero, en una intervención que ha duplicado en duración a la de su jefe de filas, ha asegurado que Feijóo «no está en condiciones de poder liderar una reconstrucción de futuro» para Galicia, tras achacarle una gestión centrada en la privatización de los recursos públicos. «De esta crisis hay que salir por la izquierda», ha afirmado el secretario general del PSdeG.

Buena parte de su alocución ha estado centrada en achacar sus malas perspectivas, a tenor de unas encuestas que sitúan al PSOE como segunda fuerza, pero a años luz del PP y el BNG pisándoles los talones, al «relato» que ha asegurado que intenta imponer la «derecha» gallega; por un lado, «diciendo que todo lo tiene hecho, todo lo controla, todo lo domina»; y por otro, intentando hacerles «sentir pequeños» y jugando a la «confusión», advirtiendo de que las alternativas son Feijóo o un multipartito para «meter miedo» a «otros cambios», y así lograr que se «inmovilice el electorado moderado, progresista, socialista».

Caballero no ha querido en ningún momento chocar con «otras fuerzas progresistas, aliadas», sabedor de que tendrá que pactar con esos partidos si Feijóo no logra su cuarta mayoría absoluta, pero ha querido marcar distancias, proclamando que «la referencia del cambio» es el PSdeG, y que el PP lo sabe: «A quien tiene miedo es al PSdeG-PSOE, a quien ataca es al PSOE, y a quien ataca es al líder del PSOE, que saben que es la alternativa real».

«No me resigno al relato que quiere hacer la derecha, no me resigno a la derecha de Feijóo», ha incidido. «No me resigno y os pido que no os resignéis, hay otra Galicia posible, hay que luchar por esa Galicia que queremos. Galicia no se puede resignar», ha pedido Caballero. De guinda, ha dejado tres promesas: convocar 5.000 plazas estables para la sanidad pública gallega, obviando que Feijóo ha pedido 3.500 y está pendiente de que se retire la tasa de reposición que lo haría viable; dotar de ordenador y datos a todos los alumnos gallegos; y celebrar una reunión con Pedro Sánchez en el plazo de una semana, tras el 12-J, para abordar la situación de la industria gallega y conseguir «soluciones».