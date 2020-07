MIGUEL MUÑIZ / Vídeo: Iglesias señala que el interés de Feijóo esta en Madrid porque «Casado nunca va a ser presidente de España» - AT

Elecciones Gallegas 2020 Iglesias convierte el 12-J en un plebiscito: «Algunos lo viven como la última ocasión de que la derecha recupere el poder» El vicepresidente insiste en que propondrá una comisión de investigación sobre Villarejo donde también estarán Santamaría o Rajoy

David Gómez SEGUIR Vigo Actualizado: 05/07/2020 16:50h

Galicia en Común y los dos miembros de Unidas Podemos más destacados del Gobierno, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, trataron de hacer ver durante la hora de mitin en Vigo, la primera incursión del vicepresidente en campaña, que lo hecho hasta ahora por sus carteras pone nerviosos a los poderosos. Tanto es así, que el líder morado ve que se ha «normalizado que Cayetana Álvarez de Toledo diga que soy un asesino de ancianos o llame terrorista a mi padre». Es la mejor prueba, desde su punto de vista, de que los quieren fuera del Gobierno: esa «brutalidad» y «ferocidad» en los ataques. Frente a ello, puso en valor el trabajo de sus ministros y pidió el voto para hacer algo parecido en Galicia, pidiendo un voto para un Antón Gómez-Reino al que las encuestas le dan incluso sin grupo parlamentario.

Así, Iglesias se refirió al 'Caso Dina' ante un enfervorecido público en el auditorio Mar de Vigo. En su alocución ha señalado que ha quedado «acreditada» la existencia de una policía patriótica contra su formación y comentó, tras la polémica por la tarjeta de su asistente Dina Bousselham, que «ahora parece que nos hemos inventado nosotros a Villarejo».

A partir de ahí, consiguió juntar lo ocurrido con Villarejo con Galicia y con Alberto Núñez Feijóo. «¿Pensáis que estas elecciones están desconectadas del resto? Estas elecciones algunos las viven como la última oportunidad de que la derecha pueda recuperar el poder en España. ¿Pensáis que Feijóo está interesado en ser presidente de Galicia cuatro años más? Cualquier psicoanalista cuando lee Galicia, Galicia, Galicia leería Madrid, Madrid, Madrid», ha destacado. «Casado nunca va a ser presidente. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ayuso, Moreno? Ayuso no funcionaría. Feijóo disimula mejor las siglas del PP», ha aventurado.

Sobre Feijóo también trató de dejar una imagen de impunidad, preguntándose que hubiese pasado y qué hubiesen dicho los medios si su imagen con el narco Marcial Dorado o los contratos con Pemex los hubiesen firmados políticos de otras siglas distintas.

Yolanda Díaz, emocionada

Pero el mitin fue también un análisis de lo hecho por esta parte de la coalición durante los últimos meses y una constante alabanza de medidas como la subida del salario mínimo, la implementación del IMV o los ERTE. Con una ministra de Trabajo emocionada, que fue recibida en pie, Díaz remarcó que estas medidas solo pueden hacerse con Podemos en el Gobierno. También lo señaló Iglesias, que se preguntó que hubiese pasado en la pandemia si el PSOE hubiese pactado con Ciudadanos.

Frente a los Gobiernos de los despidos «masivos», ha señalado Díaz, «nosotros dijimos que hay que cambiar las cosas con ERTE para salvar a 3 o 4 millones de trabajadores. Es posible y tenemos que hacerlo posible ahora en Galicia», ha pedido la ferrolana. «Sí se puede, solo es cuestión de tener voluntad de hacerlo», ha insistido. Todos han señalado que Galicia en Común se juega los últimos escaños por el PP, en una apelación a un voto útil que cada vez más cae del lado del BNG y del PSdeG, lo que podría complicar los escaños en las provincias de Lugo u Orense.

Díaz disparó a Feijóo también por lo que considera inacción. Principalmente en el mundo industria, en el naval, un tema que se ha hecho popular tras la respuesta viral de la ministra a un senador del PP la pasada semana. Ella misma lo ha recordado en el mediodía de este domingo. «Feijóo gozó de mayoría absoluta para convertir este país en un potencial de la construcción naval, y ahora no hacemos barcos en Vigo ni en Ferrol», ha remarcado.

Gómez-Reino: «Vamos a llegar ya»

El candidato Gómez-Reino ha sacado, por su parte, a colación el rebrote de A Mariña, que ha confinado a 70.000 personas. Ha mandado su «apoyo» a los ciudadanos de la zona: «Vamos a llegar ya, va a llegar ya un Gobierno que revertirá recortes, el fin de la manipulación y va a poner a A Mariña en el centro de políticas de este país», ha asegurado. Lo ha hecho frente a «la irresponsabilidad, falta de transparencia, de información, de medios» de Feijóo. Al hilo de la comarca, ha prometido salvar los empleos de Alcoa si llega a San Caetano.

Por lo demás, mucha crítica a Feijóo, del que se ha preguntado si puede asegurar que no va a ser imputado por lo ocurrido con Pemex. También ha afirmado que estaba «incómodo» en el debate, al no ser una rueda de prensa «pautada», con unos medios también «pautados». Además, ha remarcado que su currículum son las medidas tomadas desde el Gobierno de coalición y ha pedido un decálogo conjunto con BNG y PSdeG para escenificar esa alternativa al PP. De momento las otras dos formaciones no lo han aceptado.