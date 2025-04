Feijóo anima a «votar sin miedo» por un «presidente limpio que no salga de los despachos»

Alberto Núñez Feijóo inició la pasada medianoche oficialmente en La Coruña su carrera hacia un cuarto mandato al frente de la Xunta pidiendo a los gallegos que acudan «masivamente» a depositar sus votos «en las urnas», «que vayáis a votar sin miedo », porque «se puede votar con total tranquilidad y normalidad»; votar «libremente» al presidente de la Comunidad, un presidente «que salga de las urnas, limpio, que salga limpiamente de las urnas y no de los despachos », proclamó. Y en clave interna, para que nadie se confíe ante la coincidencia de los sondeos en que el candidato a al reelección tiene al alcance de la mano una nueva mayoría absoluta, advirtió de que «no hay nada ganado, nada conseguido, nada está finalizado, todo está por empezar».

Precedido por la conselleira Ángeles Vázquez, cabeza de lista por La Coruña, y el presidente provincial Diego Calvo, cuando le ha llegado su turno de subir al atril Feijóo miró el reloj, constató que eran las 23.58, y ganó tiempo saludando y posando para los fotógrafos, hasta que, ya sí rebasada la medianoche, ya sí entrado el viernes en el que ha dado comienzo la campaña de las elecciones gallegas, lanzar el primer mitin en Palexco. Un mitin diferente, por las restricciones que impone la pandemia de coronavirus, que, como la campaña, no podía «comenzar de ninguna forma que no sea diciendo Galicia, Galicia, Galicia» , el lema que le acompañará a lo largo de esta quincena. Galicia que constituye la «prioridad» del PPdeG y «a quien nos debemos».

El líder popular hizo hincapié en que «Galicia es mucho más que una confrontación, una pelea entre partidos, un choque de bloques. Galicia es una tierra libre que quiere gente libre que vote libremente». En esta línea, hizo un llamamiento a no dejar el futuro Gobierno autonómico «a la suerte, a los pactos , a las carambolas», pues está en juego nada menos que «el futuro». «No dejemos para los despachos de varios partidos, después de las elecciones, aquello que puede salir directamente de las urnas: el pacto entre todos los gallegos con el Gobierno de Galicia».

En «tiempos de divisiones entre partidos» propuso «unirnos en torno a los intereses de Galicia». En «tiempos de inquietudes, incertidumbres y preocupaciones», confiar en el PPdeG porque ofrece «certezas, confianzas y gestión» tras «semanas durísimas, las más duras que recordaremos en nuestra vida». Todavía bajo el impacto de la crisis del Covid-19, llegan las elecciones y suponen el momento de « elegir entre un multipartito o un Gobierno, entre la inestabilidad o la estabilidad , entre experimentos o experiencia, elegir ir en contra o unidos en favor del futuro de Galicia». Esa es la encrucijada, la disyuntiva, incidió.

Feijóovolvió a advertir que no va a «entrar» en el juego de las descalificaciones porque «ya me conocéis, toda Galicia sabe quién soy», y porque, con la pandemia económica y social que se cierne, no hay un «segundo» que perder. «Tenemos muchas urgencias que arreglar», recordó, para lanzar, al tiempo, un mensaje de optimismo: viene por delante «una década para remontar y volver a crecer», fruto de la experiencia puesta a prueba con otra crisis, la financiera.

Fuertes y sólidos

El candidato popular animó a los gallegos a elegir «un presidente libre de un pueblo libre, que ese presidente sea libre durante el mandato». Su «única prioridad» y su único «compromiso», Galicia. «No me presento para derrotar a nadie, lo que pretendo es que Galicia salga ganando», insistió. «Orgulloso de los mayores», y de que «voten» a su partido, ha remarcado que «no vamos a dar una vida por perdida» y arengí a los suyos: «Hoy estamos fuertes, sólidos, tenemos un proyecto para este país , que está comprobado, que está auditado y funciona. Tiene que volver a nacer el 12 de julio en las urnas, el único lugar que nos puede habilitar para seguir cuatro años en el Gobierno».

«Hay razones para creer que es posible, para confiar, para votar , y todas esas razones que nos unen», expuso, «y esa unión que practicamos y que nos llena de satisfacción cada vez que la nombramos, que para nosotros es lo único importante, tiene el nombre de siempre, el nombre que nos diferencia (...): Galicia, Galicia, Galicia y, por cuarta vez, Galicia», cerró entre ánimos y un nuevo llamamiento a que «la gente vote libremente el 12 de julio».