Sánchez tira de su lluvia de millones desde el Gobierno para alzar a Espadas el 19J

Afluencia masiva y muchos rostros jóvenes en el mitin que el PSOE ha celebrado este sábado en Cártama (Málaga) coincidiendo con el ecuador de la campaña para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio . El gran reclamo: un Pedro Sánchez que ha aprovechado el «bueno rollo» que le despierta la localidad -fue su principal bastión durante la batalla con Susana Díaz por la secretaría general del partido en 2017- para tratar de alzar a Espadas ante unas encuestas poco favorables para los socialistas.

Muchos más sombreros y abanicos que banderas de Andalucía se han podido ver durante el acto. Una foto que sirve de símil para retratar el discurso de Sánchez, que lejos de centrarse en propuestas concretas para Andalucía, ha tirado de su lluvia de millones desde el Gobierno de España en un intento de prestar unos cuantos galones al candidato a una semana de que los andaluces acudan a las urnas.

«No hay mejor patriotismo que reforzar el estado de bienestar», ha dicho Sánchez ante un auditorio en el que no han faltado cabezas visibles del Gobierno como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ; o la de Ciencia, Diana Morant , así como cargos locales y regionales del partido y de las juventudes socialistas. Todos, incluido Sánchez- presentados por un eufórico maestro de ceremonias que no ha obviado incluir sus cargos en el Gobierno durante la presentación para arengar a los asistentes.

Ni una inyección de dinero por parte del Ejecutivo le ha falta citar a Sánchez. Desde «los 8.000 millones de euros transferidos a fondo perdido durante los peores momentos de la pandemia», pasando por la puesta en marcha un plan de fortalecimiento de la atención primaria con más de 280 millones o la promesa de 800 millones para la modernización de los hospitales.

Tampoco ha evitado sacar a relucir los 4.660 millones procedentes de Bruselas a través de los Fondos Next Generation y React, o proyectos como la conexión ferroviaria entre Málaga y Granada. «Una inversión nunca antes vista», ha subrayado el líder socialista consciente del argumento estrella de Moreno y los populares, centrado en la reactivación de las inversiones y proyectos estancados en la región durante las anteriores etapas del PSOE en San Telmo.

«Nosotros estamos demostrando que la justicia social y la solidaridad nos hace recuperarnos más pronto y de manera más justa», ha señalado después de adjudicar a la derecha «recortes, ajustes y precariedad salarial y laboral» en su respuesta a la crisis de 2008.

Como en todo intervención de esta campaña, sea cual sea el color político, la sanidad ha vuelto a ser uno de los principales caballos de batalla. En este sentido, Sánchez ha sacado pecho de la gestión de la pandemia y ha aprovechado para anunciar una ley a aprobar en el Consejo de Ministro para blindar de la sanidad y que «ciertas comunidades no sigan con las privatizaciones», así como un plan de salud bucodental, para garantizar el acceso a este servicio a quienes no pueden permitírselo.

«Lo mejor que le ha pasado a Andalucía lo ha hecho el PSOE de la mano de los andaluces y andaluzas», ha apuntado Sánchez, que en su bastión cartameño ha sacado a relucir incluso a José María Aznar. «Aquel hombre que ahora amenaza con volver a la política», ha dicho, y que quitó todos los recursos a los andaluces durante su paso por el Gobierno central. «Sus mentiras y sus guerras no las queremos para Andalucía».

Las propuestas, para Espadas

La misma remontada que en 2017 pudo palpar en Cártama en su pugna con Susana Díaz por el liderazgo socialista es la que ahora quiere para Espadas, en cuyas manos ha dejado todas las propuestas específicas para la región con las que aspiran a recuperar la Junta.

El candidato, que precedió a Sánchez en las intervenciones, ha dicho presentir que «el 19 de junio, algunos se van a llevar un mal rato », convencido de que la estampa dibujada hoy en Cártama tiene réplicas por toda la región y tendrá eco cuando se abran las urnas.

El candidato Juan Espadas durante su intervención ABC

Espadas ha pedido que el 19J se «vote masivamente» para tener el que, dice, será «el mejor gobierno de Andalucía porque resolverá los problemas de la gente». Este acto, el más multitudinario de la campaña socialista por el momento, ha tenido a los jóvenes como protagonistas, a los que el exalcalde de Sevilla ha dedicado más de la mitad de su discurso.

A valioso nicho de electores le ha pedido que no sucumba a la «moda» de partidos. «Que no se tienten con los mensajes de esas fuerzas políticas que apuestan por una Andalucía en la que sobran los que no piensan como ellos », en una clara alusión, aunque sin mencionar siglas, a Vox y su candidata Macarena Olona.

En su recado a los jóvenes, Espadas ha rescatado proyectos de gobierno como la creación de 100.000 puestos de trabajo que permitan disminuir la tasa de desempleo juvenil, incentivos fiscales a donaciones intervivos para adquirir viviendas o emprender un negocio, planes de vivienda o conectar más la formación con el mercado laboral.

Queremos «un puente entre los jóvenes y el mercado laboral, porque hay un abismo», ha dicho, para después elogiar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo central y emplazar a los 375.000 jóvenes y nuevos votantes a «llenar las urnas de votos progresistas» para hacer historia y «sacar a las derechas» de la Junta.